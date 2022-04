Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha dicho hoy en rueda de prensa que el Mallorca necesita hacer «un partido perfecto» para ganar mañana en el Camp Nou a un Barcelona que llega tras tres derrotas consecutivas en casa, las dos últimas ante Rayo y Cádiz. El mexicano ha vaticinado que espera a un Barça «agresivo y fuerte. Espero al mejor Barça».

«Es cierto que el Barcelona ha perdido en casa ante Cádiz y Rayo, pero no nos fiamos en absoluto. Les tenemos un enorme respeto y sabemos la importancia de jugar en ese escenario, pero creemos que podemos hacer un buen partido y eso vamos», dijo Aguirre, que puntualizó que «se tienen que dar muchas circunstancias a tu favor para ganar en un campo grande, pero la necesidad que tenemos nos obliga a jugar con máxima concentración y sin cometer errores, aunque pese a ello también dependemos de cómo estén ellos».

Sobre la ausencia de Muriqi, que cumplirá sanción en el Camp Nou por acumulación de amonestaciones, admitió que «es un jugador que aporta mucho, pero es el puesto en el que más elementos tengo. Está Hoppe, está Ángel, está Niño y está Abdón. Evidentemente vamos a extrañar la energía que nos transmite Vedat, pero hay gente para sustituirle. ¿Quién? Todos son muy distintos. Quizás el más parecido a Muriqi por la envergadura es Niño, pero no dependemos de ningún jugador».

Aguirre confirmó también la ausencia de Jaume Costa por lesión «podría llegar, pero no queremos arriesgarnos», y añadió sobre el rival que desde que está Xavi «es un equipo muy intenso para recuperar la pelota. El estilo y la esencia de posesión de balón se mantiene, pero han mejorado mucho en la presión alta». «Hemos visto los partidos del Barça contra Cádiz y Rayo y se los hemos enseñado a los jugadores. Hemos sacado lógicamente conclusiones y vamos a tratar de hacer un partido perfecto», dijo.

Sobre la situación del descenso afirmó que «estamos ahí, pero no podemos hacer otra cosa que nuestro trabajo. No nos podemos fijar en los demás si no cumplimos nosotros. Lo que está claro es que todos los que estamos abajo nos jugamos en cada partido la vida y eso se tiene que notar mañana».

Aguirre anticipó que Baba sería titular pese a estar a sólo una amarilla de la suspensión, por lo que se perdería el partido clave ante el Granda. «Es difícil gestionar las tarjetas. Te la juegas a no ponerlo y luego se te puede lesionar en un entrenamiento. Jugará sin pensar en las tarjetas y que sea lo que sea».

Finalmente, sobre el hecho de que nunca haya podido ganar en el Camp Nou con ningún equipo sólo apostilló que «las estadísticas están para romperse».