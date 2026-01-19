La izquierda balear da la espalda a los pescadores en su protesta contra las nuevas exigencias de la UE

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne y la portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, junto con otros cargos de la formación política han asistido esta mañana a la concentración organizada por la Federación de Cofradías de Pescadores de Baleares para mostrar el apoyo total de su formación al sector pesquero frente a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea.

Vox ha denunciado la situación de «extrema gravedad» que atraviesa el sector primario, agravada por una normativa que, en palabras de Le Senne, «ha sido diseñada en despachos de Bruselas por burócratas que no han pisado un barco de pesca en su vida».

Por su parte, la portavoz ha recordado que este reglamento contó con el voto favorable tanto del Partido Popular como del PSOE en el Parlamento Europeo, calificando de «estafa e hipocresía» la presencia de miembros del Gobierno balear del PP en la protesta de hoy. «Estamos ante una traición absoluta a la gente del mar», ha afirmado Cañadas.

El desarrollo de la nueva normativa impone restricciones que Vox considera «delirantes», como la obligación de notificar la llegada a puerto con 4 horas de antelación, algo materialmente imposible para gran parte de la flota de las islas, que faenan a escasos minutos de la costa. «Es como si a un taxista le obligaran por ley a avisar con 4 horas de antelación de que va a llegar a su destino en un trayecto que solo dura 15 minutos. El resultado es el taxi parado en la calle sin sentido, perdiendo dinero y tiempo».

A esto se suma el control de capturas desde el «kilo cero» en el Diario Electrónico, obligando a los patrones a registrar cantidades ínfimas en condiciones de navegación, lo que genera una inseguridad jurídica inasumible. «En menos de diez años les han robado a nuestros pescadores casi 200 días de faena».

Varias decenas de pescadores de Baleares se han concentrado este lunes en el Puerto de Palma, en una jornada en la que la flota artesanal ha permanecido amarrada, para protestar por las nuevas obligaciones impuestas por Europa al sector.

En concreto, según ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP), Domingo Bonnín, la parte de la normativa que más afecta a la flota del archipiélago es la notificación previa de la llegada a puerto y el registro de todas las capturas.

«Lo que hace este reglamento, en su parte más filosófica, es tratarnos casi como delincuentes. Quieren que registremos todas nuestras actividades en medio del mar», ha explicado Bonnín. Aunque esta normativa es fácil de cumplir para la flota que opera en el Atlántico, ha subrayado, los pescadores del Mediterráneo se enfrentan a una «imposibilidad manifiesta».

Los pescadores de Baleares concentrados en el muelle pesquero de Palma han estado arropados por figuras políticas, principalmente del PP y de Vox.