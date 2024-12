Domingo Bonnín: «La Unión Europea se equivoca, se están cargando el sector primario»

Domingo Bonnín es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Baleares. Salió reelegido del cargo que ostenta en noviembre de 2023. En esta entrevista concedida a OKDIARIO explica la incertidumbre que genera para el sector el acuerdo de pesca alcanzado in extremis la madrugada del 11 de diciembre por la Unión Europea, a la que responsabiliza de la mala situación que atraviesa el sector primario. «En 30 años tendremos un problema», advierte.

No tienen claro los días en que la flota de pesca de arrastre de las Islas podrá salir a faenar en 2025, ya que, asegura, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no lo ha especificado y les ha emplazado a la letra pequeña del nuevo reglamento comunitario que verá la luz en enero.

Pregunta: ¿Por qué le genera incertidumbre el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca?

Respuesta.- La aplicación del reglamento en cuestión, que afecta a las barcas de arrastre de todo el Mediterráneo occidental, español, francés, italiano empezó en el 2020, 21, 22, 23 y 24 y teóricamente acababa. Lo que pasa es que la Comisión Europea, acogiéndose a un artículo, le está dando continuidad porque no se ha conseguido el rendimiento máximo sostenible, que es una fórmula. Hay científicos que dicen que no es correcta y están en contra. Estos cuatro años atrás, a mediados de diciembre, siempre había habido un Consejo de Ministros para tratar de llegar a acuerdos. La rueda de prensa que hizo el ministro el pasado 11 diciembre fue un copiar y pegar de las anteriores ruedas de prensa. El ministro se reunió con nuestros representantes en Bruselas y luego hicimos seguimiento de todas las entrevistas que hizo. En unas el ministro decía que se había luchado para que los barcos de arrastre en 2025 hicieran los mismos jornales que en 2024, pero en otras entrevistas ya hacía una pequeña modificación y aseguraba que se había luchado para que en 2025 los barcos de arrastre tuvieran casi los mismos días.

Es cierto que falta mucha información, falta la letra pequeña. Cuando nuestros representantes en Bruselas, y teníamos a dos de Baleares, el patrón mayor de Formentera y el secretario general de la Federación, hacían preguntas muy concretas, muy específicas, dijeron que el ministro iba a anunciar el gran acuerdo al que se había llegado. Todavía los equipos técnicos del Ministerio y de la Comisión estaban negociando algunos flecos. Ante la insistencia reiterada de los miembros del sector pesquero, se dijo que ahora lo que habían anunciado era el gran acuerdo, pero que la letra pequeña saldría publicada en el reglamento, que verá la luz en enero.

P.- No parece que haya quedado claro en cuántos días hábiles de pesca se traducirán las nuevas condiciones impuestas por la UE.

R.- Yo no veo de ninguna manera que con la información actual podamos tener los mismos días de pesca del 2024. Para que la gente lo entienda. Una barca concreta en el 2019 hizo 220 jornales y hay que tener en cuenta que los días laborables no todos son pescables, porque si tenemos unos 250 días laborables en el mar, no puedes estar 250 días ahí. Están el mal tiempo, las averías y las varadas, pero 220 jornales es un número bastante bueno. Pues en el 2024, ese mismo barco sólo podía pescar unos 160. También es cierto que la información que teníamos es que ese barco en 2025 sólo podría pescar 26 días y que ahora parece ser que con una serie de actuaciones vamos a poder pescar más. Pero la base es 26 días de inicio y vas sumando. Y lo digo con un tono de humor.

El 9 de diciembre teníamos la posibilidad de que nos pegasen dos martillazos en la mano y el 11 de diciembre se confirmó que nos daban un martillazo. A ver si tenemos que estar contentos porque en vez de dos nos han dado uno. No, no, ése no es el criterio. El problema es que nos dan un martillazo y con esto ya nos dejan más que tocados, sobre todo porque venimos de cinco años atrás de duras restricciones.

P.- La UE les exige una serie de medidas estrictas como la utilización de redes de mayor tamaño, la implementación de vedas y mejoras tecnológicas para poder aumentar los días de pesca. ¿Cómo lo va a afrontar la flota balear?

R.- El lunes de la semana que viene las entidades representativas del sector tenemos la primera reunión con la Secretaría General de Pesca. Como he dicho antes, yo no veo, con los 12 puntos de aplicación, de qué manera vamos a poder trabajar los mismos días del 2024. De los 12 puntos hay uno que no es nuestro, que afecta a las barcas de arrastre de Francia, que pueden trabajar con dos artes. Y si en vez de trabajar con dos, se acogen y solo pasan a trabajar con un arte, como nosotros, les dan una burrada de porcentajes. El Gobierno francés ha estado muchísimo más hábil que el nuestro. De las 11 medidas restantes, hay algunas que son relativamente fáciles de cumplir y que, de hecho, ya cumplimos, como son las vedas, los espacios temporales, vedas de los 800 a los 1.00 metros de profundidad, una serie de zonas muy específicas para conservar o proteger la cría de merluza. Esas medidas ya las hemos ido aplicando, pero resulta que son las que dan menor porcentaje.

Las condiciones potentes son el cambio de mallas. Estamos trabajando con mallas cuadradas de 40 en cuadrado, pero nos exigen que para dar un porcentaje relativamente importante, cambiemos a malla cuadrada de 45 o malla cuadrada de 50 para la gamba. Pero no sólo nos piden que sea para la parte del copo, que son tres metros, sino también para lo que es la parte delantera del copo, que todavía no han especificado. Luego hay otro tema que es sangrante. Uno de los puntos dice que los que cambien a puertas voladoras tendrán un 3% más de días, que en la práctica son tres, cuatro o cinco días, cuando se sabe que las puertas, lo que es el pack entero de puertas, sensores, más todos los aparatos electrónicos para llevar a bordo, cuesta unos 70.000 euros.

P.- Reclamarán ayudas a la UE.

R.- Es otra cosa que nos preocupa mucho porque da la sensación de que el pescador quiere vivir de ayudas. No, el pescador no quiere vivir de ayudas. El pescador quiere vivir de la pesca. El problema es que la Unión Europea nos prohíbe salir al mar, bajo el parámetro de ayudas, aunque yo prefiero decir compensaciones. Tú me obligas, pues de alguna manera me compensas económicamente. Al final, tienes una empresa y lo que necesitas es darle continuidad, porque esto de dar de alta y de baja a la parte social tampoco es muy agradable. Necesitas tener continuidad empresarial, pero también continuidad social.

P.- El acuerdo reduce un 10% las capturas de gamba roja en el Mediterráneo, que es seña de identidad del sector pesquero balear, pasando de 788 a 708 toneladas. ¿Cómo les va a afectar esta medida?

R.- Es otra de las grandes chapuzas del acuerdo de este año y de dos años atrás. El reglamento comunitario diferenció entre días de pesca costera y días de profundidad, que puede ser incluso razonable porque son dos pesqueras diferentes. No es lo mismo ir a la gamba que se pesca a 700 u 800 metros de profundidad que ir al salmonete que se pesca a partir de 50 metros. Pero luego añadieron el cupo, el TAC a la gamba roja. Tienes que compaginar días de profundidad con cuotas de gamba. Este año teníamos 700 y pico toneladas. En Baleares lo tenemos bien porque somos muy pocas flotas, somos 32 barcas de arrastre, pero a nivel estatal había puntos calientes que estaban tocados.

Actualmente, ya tenemos el cupo de gamba agotado, con 852 toneladas. No sé si mañana o pasado recibiremos una circular del Ministerio de que la pesquera de la gamba se cierra porque ya hemos excedido el cupo o bien el exceso de este año nos lo reducirán del año que viene, que es peor.

A nivel balear este año, con un 10% menos de jornales en comparación al 2023, llevamos un 7% más de gamba capturada, lo que significa que el recurso está en muy buenas condiciones. Tendremos un problema serio, tendremos días para pescar la gamba, pero no tendremos cuotas para pescar. Es de locos. El único que está contento es el ministro.

P.- ¿Cómo está el abastecimiento de pescado en los mercados de Baleares?

R.- Nosotros somos un 15% de lo que se vende, el resto viene de fuera. Si se trata de mantener la soberanía alimentaria, vamos por muy mal camino. En pandemia nos aplaudían, se nos declaró necesarios y hemos pasado de héroes a villanos en muy poco tiempo. Nunca se va a desabastecer el mercado. Lo que nosotros sí vemos es que todas las medidas restrictivas que se están tomando de carácter sanitario, medioambiental, laboral son las correctas para la zona norte del Mediterráneo. Está haciendo que perdamos competitividad con otros productos y sobre todo que perdamos unidades de flota. La gente se cansa y lo deja. En cambio, vemos que todo lo que perdemos nosotros es crecimiento de flota de la parte sur del Mediterráneo con el incremento de las importaciones que entran por carretera.

Una de las cosas que pedimos como sector a nivel estatal son las cláusulas espejo. ¿Qué quiere decir? Que al producto que entre por carretera en las fronteras se le aplique la misma norma que a nosotros, porque al final estamos hablando de salud. La gente tiene que saber que esos productos no siguen los mismos métodos de sostenibilidad y calidad. La Unión Europea se equivoca porque se está cargando el sector primario, payeses, agricultores, ganaderos y pescadores. De aquí a 30 años tendremos un problema serio cuando hayan desarmado el sector primario.