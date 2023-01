Los ingenieros exigen a la presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, y al Consell de Mallorca que culminen la construcción del Segundo Cinturón de Palma y cuestionan el proyecto del tranvía y la reforma del Paseo Marítimo.

La decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sara Lobato, ha instado a las administraciones a mejorar la planificación y fijar «hasta dónde se quiere llegar».

La entidad ha presentado este jueves un informe sobre la previsión, finalización y mejora de las infraestructuras de Baleares, en el que pone el acento en que las actuales infraestructuras son «evidentemente» insuficientes y resalta la importancia de la planificación, algo totalmente fuera de la agenda del Govern balear de Armengol, que no ha ejecutado proyecto alguno viario ni ferroviario en esta legislatura.

«¿Tenemos que ejecutar más? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde la planificación diga. No puedes decir no quiero más gente, sin planificarlo. No puedes decir quiero menos coches, sin planificarlo. Nuestra industria es la turística y debemos trabajar con ella», ha afirmado Lobato que ha lamentado, por ejemplo, que en Formentera, se haya limitado la entrada de coches sin ofrecer más licitaciones de transporte público. «Si quitas una modalidad de transporte tienes que facilitar otra», ha apostillado.

En todo caso, más planificación requiere más personal y, en esta línea, han advertido de que, aunque el traspaso de las competencias de Costas a Baleares es una «gran oportunidad», requerirá de más personal competente, capacitado y conocedor de la dinámica litoral, lamentando el «atascos de años» en tramitaciones de expedientes como es el caso de los chiringuitos playeros, donde todavía no se han contestado reclamaciones sobre concesiones que vencieron en 2018.

En el caso de Mallorca, la principal portavoz de la entidad ha reclamado la necesidad de que se apruebe el nuevo Plan Director que contempla, entre otras actuaciones, la finalización del enlace de la Ma-19 con la Ma-30, en las inmediaciones del centro comercial FAN, «muy necesaria para la seguridad del tráfico en un punto conflictivo», la importancia de impulsar el tramo cinco del Segundo Cinturón de Palma desde la Ma-13 hasta la Ma-1110.

Una actuación que no entra en los planes del Consell de Mallorca, que dirige la socialista Catalina Cladera, y que los ingenieros tildan de «carácter estratégico», lamentando que no esté prevista para este año.

En la misma línea , Lobato se ha pronunciado en relación a la reforma en marcha del Paseo Marítimo de Palma, cuyas obras durarán dos años y que tienen en jaque a cientos de empresarios de bares, restaurantes, comercios además de oficinas, proyecto sobre el que ha pronosticado que «funcionará, aunque requerirá tiempo».

«Los cambios sociales son lentos, porque hay que ver cómo se utilizan, cómo funcionan o si más adelante son necesarias algunas modificaciones». En relación al cuestionado tranvía de Palma, la entidad ha presentado alegaciones instando a estudiar los efectos de la movilidad sobre algunos de barrios de la ciudad por los que está previsto que pase, aunque Lobato ya ha advertido que el proyecto básico no permite hacer una valoración en profundidad.

En el caso de Menorca, la portavoz de la entidad colegial ha subrayado la urgencia de resolver el tramo de la carretera general de Mahón a Alaior, así como la de redactar un Plan Director, importante para que la planificación sea coherente.

Sobre Formentera, a pesar de los pocos kilómetros de carreteras, desde el Colegio han indicado que se necesita una «gran inversión», aunque depende del convenio de carreteras con el Estado.

En materia de puertos, han lamentado el retraso de las obras de reforma de la pavimentación y espacios del Puerto de Sant Antoni de Portmany y que saldrá de nuevo a licitación próximamente.