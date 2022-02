El gobierno de izquierdas del Consell de Mallorca incumple el acuerdo de ejecutar durante esta legislatura los últimos tramos del Segundo Cinturón de Palma, entre otros proyectos. El motivo es la incapacidad tanto del Consell que preside la socialista Cati Cladera como del Govern balear, de la también socialista Francina Armengol, para renegociar con el Gobierno de la nación el convenio de carreteras y conseguir los 230 millones que tiene pactados y firmados con el gobierno insular.

En el Pleno del Consell de Mallorca del pasado mes de noviembre se aprobó por unanimidad, a petición del PP, instar al Gobierno del España a firmar, antes del 31 de diciembre del 2021, un nuevo convenio de carreteras que garantizara la primera anualidad de, como mínimo, 20 millones de euros,

además de los 15 millones de euros ya gastados y pendientes de cobrar de obras ejecutadas. También se acordó instar al Gobierno de Pedro Sánchez a liquidar los 8 millones de euros pendientes de cobrar del anterior convenio, ya caducado.

Todo este dinero se incluyen en los 230 millones del Convenio de Carreteras que debe pagar el Gobierno central y que ni Armengol ni Cladera han sido capaces de reclamar a pesar de la decisión del pleno aprobada por unanimidad antes mencionada. Nada se hecho para conseguir acabar las obras del Segundo Cinturón mientras persiste el colapso absoluto de la primera Vía de Cintura.

De momento parece que no hay ninguna posibilidad de que el Consell inicie las obras del Segundo Cinturón antes de final de legislatura a pesar de ser un proyecto que figura en los denominados Acuerdos de Raixa, el pacto de gobierno que firmaron el PSOE, Més per Mallorca y Podemos. La realidad es que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 no incluyen ni un solo euro para los convenios de carreteras y ferroviarios de Mallorca. Los 230 millones de euros de inversión en carreteras quedan pendientes de la firma de un nuevo convenio que no se ha empezado a negociar, una negociación que ni Cladera ni Sánchez están reclamando al Gobierno central.

En un reciente pleno del Consell de Mallorca, el portavoz del PP, Llorenç Galmés, denunció que a fecha de hoy no se ha conseguido nada, lo que “constata el menosprecio y la dejadez del señor Pedro Sánchez hacia Mallorca ya que no contemplan ninguna inversión financiada por Madrid y deja en el aire obras tan necesarias como el Segundo Cinturón o los accesos a Palma”.

Galmés criticó también la incapacidad de negociación de la presidenta Cladera ante Madrid y acusó a Francina Armengol de haber renunciado a que el gobierno de Sánchez envíe fondos al Consell. Estamos cansados de promesas».

A falta de las obras del Segundo Cinturón, el Consell iniciará en breve la construcción de una rotonda en la carretera de Sóller con una inversión de 798.600 euros. Nada que ver con los 12 millones de euros que debían gastarse en la nueva fase del Segundo Cinturón de Palma.

Sin el dinero del Convenio de Carreteras, aparte del Segundo Cinturón de Palma también quedan aparcadas obras tan importantes como la Ronda Norte de Inca, la Ronda de Campanet y, entre otras, la reforma de la carretera de Llucmajor a Algaida.