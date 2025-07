Indignación en el comercio balear porque PIMEM organizó una gala sin el apoyo del resto de patronales

Indignación en el comercio balear porque la patronal PIMEM organizó el pasado 1 de julio la Gala del Comercio sin el apoyo del resto. Así lo ha dado a conocer la Confederación Balear de Comercio (CBC), que agrupa a las principales organizaciones del sector, emitiendo un duro comunicado en el que expresa su «profunda preocupación» por este hecho.

Para CBC, organizar una gala en nombre del comercio sin contar con las entidades que lo representan «es, sencillamente, inaceptable. Es un modelo vertical, unilateral, que no encaja en la lógica democrática ni en la forma horizontal de funcionamiento que rige el asociacionismo moderno».

Desde esta confederación subrayan que hoy «vivimos en un sistema donde todo se construye desde la participación, desde el consenso, desde el respeto a las estructuras legítimas. Prescindir de las voces del comercio en un acto como este no es solo un error, es un retroceso institucional que recuerda a otras épocas», señala el presidente de CBC, Mateo Cunill.

Además, remarca en su escrito, cuando desde PIMEM se pretendió, en el contexto de la llamada Gran Gala del Comercio, rendir un homenaje a Demetrio Peña, fundador tanto de PIMEM como de PIMECO, fue la propia familia de Peña quien con todo el respeto declinó dicha propuesta.

«Consideraron que se desvirtuaba el sentido profundo de la lucha que siempre encabezó Demetrio: la defensa del pequeño y mediano comercio frente a la amenaza constante de las grandes superficies comerciales».

En este sentido CBC recuerda que, precisamente la gala «estaba patrocinada por una empresa, respetable sin duda, pero que ha representado históricamente el adversario más firme y frontal del modelo de comercio que Demetrio defendió con convicción». En este sentido, la familia recordó que Demetrio fue siempre un firme defensor de la unidad del comercio, sin fisuras internas ni desigualdades entre las distintas estructuras organizativas, como las que, desgraciadamente, se han producido entre PIMEM y su sectorial de comercio, PIMECO.

Por ello, estos dos factores, la incoherencia con los principios que defendió y la falta de unidad sectorial, «impidieron que el homenaje pudiera llevarse a cabo en esa ocasión». No obstante, desde CBC, si así lo acuerdan sus órganos colegiados, «se rendirá en su debido momento un justo y merecido homenaje tanto a Demetrio Peña como a Miguel Lladó, como símbolos indiscutibles de la lucha del comercio local frente a la expansión desmedida de las grandes superficies comerciales».

Finalmente, la Confederación Balear de Comercio denuncia que no pueden pasar por alto que «el evento fue promovido bajo el patrocinio principal de una gran empresa que representa justo el modelo contrario al que defendemos: comercio de cercanía, tejido local, relación directa. Resulta tan incoherente como si el pequeño comercio fuera patrocinado por una gran plataforma de comercio online. Puede ser legal, pero no es legítimo ni representativo».

Por ello, la entidad pone de relieve que el resultado de esta Gala del Comercio «ha sido el previsible: baja asistencia, escasa presencia institucional y una enorme ausencia simbólica: la del propio comercio. Porque un evento puede tener luces, recursos y publicidad, pero si carece de legitimidad, no representa a nadie. Imaginemos por un momento que esto hubiera ocurrido en Menorca, en Ibiza o en Formentera: una gala del comercio sin contar con sus sectoriales. Sería impensable. Y desde CBC lo hubiéramos denunciado igual», apunta el presidente de CBC.

«Esta situación no puede repetirse. Por eso, desde CBC tendemos la mano al diálogo, pero exigimos respeto a los principios democráticos que rigen el asociacionismo. No es cuestión de formas, sino de fondo. No se construye nada duradero ignorando a quienes están en el corazón del comercio», concluye Mateo Cunill.