El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, ha sido recibido por los movimientos independentistas como un héroe en la plaza de Sineu (Mallorca). Valtonyc ha regresado este domingo a Mallorca procedente de Barcelona sobre las 09,15 horas y a las 11 se ha celebrado un acto en Sineu para rendirle homenaje, un acto en el que han predominado las banderas independentistas y republicanas. Han acudido diversos representantes de la formación independentista Més per Mallorca, que formó parte del Govern de Francina Armengol.

Al acto, que se anunciaba como multitudinario, han acudido finalmente unas 200 personas y en el mismos han predominado las proclamas a favor de la independencia de Cataluña y Baleares así como los gritos contra el Rey.

Valtònyc ha podido regresar a España tras haber prescrito la condena de tres años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional por delitos como enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas al entonces presidente de la Fundación Círculo Balear, y posteriormente líder de Vox en Balares, Jorge Campos.

En febrero de 2017 la Audiencia Nacional condenó a tres años y seis meses de cárcel al rapero Valtonyc por delitos de calumnias e injurias graves contra la Corona y de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas en sus canciones. La sentencia incluía indemnizar con 3.000 euros a Jorge Campos.

El fallo concluía que los mensajes contenidos en las canciones publicados en Internet «tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA y de sus miembros, el cual va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, solidaridad con los presos o camaradería nacida de vínculos ideológicos y que comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por las citadas organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración».

Para el Tribunal los hechos no están amparados por el derecho a la libertad de expresión o de creación artística, invocados por el acusado y su defensa.

Las letras que le condenaron

Estas son algunas de las letras de las canciones por las que Valtonyc fue condenado:

-«Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar que les secuestre algún GRAPO».

-«Puta policía, puta monarquía».

-«Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia civil cuando estalla».

-«A ver si ETA pone una bomba y estalla».

-«O que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada».

-«El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley».

-«Que tengan miedo joder. Que tengan miedo»

-«Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi»

-«Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla, complejo de zulo mi casa a ver si un día secuestro alguno y le torturo mientras le leo al Argala»

-«Y mira yo no tengo huevos a pillar una metralleta, pero al menos no condeno al que se atreve y al que a la lucha se aferra, partidos revisionistas me la coméis entera, no resistiríais ni la mitad de cadenas que arrastra Arenas».

– «Sofía en una moneda pero fusilada».

– «Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, brindaremos con champán».

– «Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación».

-«La constitución se viola como una puta, pero, como con Publio Cordón, los GRAPO tienen la culpa».

– «Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes, le haría ver como su hijo vive entre ratas».