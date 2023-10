El rapero Valtonyc, que fue condenado en 2017 por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al Rey y amenazas no condicionales a un particular, vuelve a España después de haber huido para eludir a la Justicia.

Tornar sempre és la millor part de l’aventura. Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests 6 anys d’exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, President @KRLS pic.twitter.com/sX6JWtN0Zv — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) October 28, 2023

Su abogado, Gonzalo Boye, ha asegurado en una entrevista que el rapero llegará a Cataluña este mismo sábado después de que el viernes se les informara de la prescripción de su pena.

En concreto, ha afirmado que regresa en coche y que Puigdemont, con quien se han «ayudado mucho» estos años, le acompaña una parte del camino y después regresará a Bruselas.

Boye ha asegurado que el rapero «ya es un hombre libre» y no puede ser detenido y que cuando llegue visitará Cataluña y también las Islas Baleares, donde está su familia.

Preguntado por si participará en un concierto en Barcelona programado para este domingo en apoyo a Hamás, Boye no lo ha descartado: «Puede ser. Yo la verdad no me meto en su agenda cultural, pero ya le digo, él, organizar un concierto, no. Pero participar en uno, claro, ¿por qué no?»

El ex presidente de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont, le ha deseado a Valtonyc un «buen regreso» a España, después de que este sábado el rapero haya asegurado que regresa después de su huida.

«Que tengas un buen regreso a tu tierra, que es la nuestra. Contigo, Valtonyc, todos regresamos un poco», ha defendido en un mensaje en las redes sociales.

«Gracias por resistir un exilio injusto y acompañarnos sin desfallecer nunca. Ha sido un honor compartir este viaje», ha añadido Puigdemont.

Algunas de las frases de sus discos por las que Valtonyc fue condenado son: «Siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao al juez»; «mataría a Esperanza Aguirre, pero antes, le haría ver como su hijo vive entre ratas»; o «tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia civil cuando estalla».

Valtonyc forma parte de ese sector de supuestos antisistemas o incluso izquierdistas que no dudan en aliarse con la ultraderecha supremacista catalana.