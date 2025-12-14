Impugnan la adjudicación del recinto ferial de Palma cuya resolución queda en manos de los tribunales

La resolución del concurso de ideas para la construcción del futuro recinto ferial de Palma está en manos de los tribunales, después de que uno de los despachos de arquitectos que participó en esta convocatoria resuelta el mes pasado, y que quedó en segundo lugar, haya impugnado la resolución en el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

El jurado del concurso de anteproyectos para la construcción del recinto ferial de Palma que se inaugurará la próxima legislatura y costará 40 millones, eligió el pasado mes de noviembre por unanimidad como propuesta ganadora la del Estudio Vivas Arquitectos de Barcelona que llevaba el lema de Ifepa 123.

A esta convocatoria en la que concurrieron 24 propuestas, se presentó una con el lema KWACH450 cuyo autor fue una UTE entre Jaume Cerdà & Toni Salort & Javier Acebes quedando en segundo lugar, 11 puntos por debajo de la puntuación que el jurado otorgó al ganador (82,1 por 71,6). Una resolución que finalmente ha sido impugnada.

Fue en concreto, el pasado 14 de noviembre cuando la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma recibió un correo electrónico al que se adjuntó un escrito presentado en el registro general municipal para poder tener acceso al expediente administrativo de este concurso.

En aras a la transparencia, y aún sin haber recibido la solicitud formal, el 28 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento citó por correo electrónico al recurrente para que acudiera presencialmente a la Gerencia de Urbanismo y pudiera consultar la documentación que considerara de interés.

El día 1 de diciembre de 2025, comparecieron cuatro personas del equipo recurrente, a las que el Ayuntamiento facilitó la consulta de toda la documentación técnica y administrativa del equipo ganador, así como todas las actas del jurado y de la comisión técnica y otros documentos del expediente. Posteriormente, éstos remitieron un correo electrónico al Consistorio en el que valoraban «el trabajo realizado por el equipo municipal y la buena disposición que han mostrado en todo momento”.

Pese a ello, el pasado 5 de diciembre el Ayuntamiento recibió un requerimiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para que le fuese remitido el expediente del concurso y el informe del órgano de contratación como consecuencia de la interposición de un recurso interpuesto por la UTE que quedó en segundo lugar de esta convocatoria.

El día 9 de diciembre los servicios técnicos municipales de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma emitieron un informe que ya ha sido enviado al Tribunal Central de Recursos Contractuales en el que instan a la desestimación íntegra de este recurso contra el acuerdo de adjudicación, incluyendo la relativa a la suspensión del procedimiento. Una vez resuelva esta petición por el tribunal, se verá si el recurso prospera y las consecuencias que esta decisión puede tener para la ejecución de este proyecto, cuyas obras tenían previsto arrancar en 2027.

El jurado de esta convocatoria estuvo presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el arquitecto Pep Toni Aguiló como suplente y contó una secretaria y 14 vocales, entre los cuales había representantes municipales, de la asociación de vecinos de Son Ferriol, la CAEB, Pimem, Govern, así como profesionales designados por el Colegio Oficial de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Industriales de Baleares.

Además varias áreas del Ayuntamiento designaron expertos de reconocido prestigio para formar parte del mismo.

El jurado eligió el anteproyecto ganador por, entre otras cuestiones, su sencillez y contundencia, «que se traducen en claridad de circulaciones y accesos, jerarquía de los espacios y sistema constructivo en su conjunto donde el edificio no resta protagonismo a las exposiciones que cobijará, evitando el planteamiento de edificio icono», recogía la resolución.

Además apreció la naturalidad y adaptación al entorno del edificio en un emplazamiento complejo (próximo al Hospital de Son Llàtzer) «con la modulabilidad del espacio expositivo y el espacio exterior disponible, con flexibilidad para albergar varias ferias simultáneas».