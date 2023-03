Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha recordado que el Mallorca «nos ha hecho sufrir mucho esta temporada» y que, pese a haber ganado los dos partidos jugados ante ellos, uno de Liga y otro de Copa «nos han llevado al límite y nos ha costado mucho». Alguacil, que ha entrenado hoy con sus jugadores en Son Bibiloni, insistió en el hecho de que los de Aguirre «llevan una muy buena dinámica en su estadio a pesar de la derrota del otro día ante el Elche» y vaticinó para mañana «un encuentro complicado y difícil que nos obligará a dar nuestra mejor versión».

«Una vez más nos enfrentamos a un partido complicado y difícil. Los dos partidos que hemos jugado este año contra ellos los hemos ganado por la mínima y nos han hecho sufrir», insistió Imanol, que apuntó sobre el Mallorca que «están en una gran dinámica en su estadio a pesar del último resultado ante el Elche. Sabemos que nos van a poner las cosas muy complicadas y nos van a obligar a dar nuestra mejor versión para poder ganar el partido».

En cuanto a la mala racha de su equipo, que lleva tres jornadas de Liga sin ganar y viene de perder 2-0 en la Europa League ante la Roma de Mourinho, dijo que «no tengo dudas sobre el equipo. Hay que analizar en el global de la temporada y estamos cuartos, y con un partido de vuelta de Europa para entrar en cuartos. Es evidente que si pasa más tiempo y no se gana la bola se hace más grande, pero lo que podemos hacer ahora es estar tranquilos, ser autocríticos y levantarnos cuanto antes porque lo que falta no es calidad, sino confianza, no tengo dudas sobre eso».

«Hay momentos de confianza en los que a veces sin nada eres capaz de hacer un gol y hay otros en los que cuesta una barbaridad. Nos gustaría generar más ocasiones y es cierto que a veces ha faltado confianza, precipitación o incluso suerte, que hace falta siempre para perforar la portería, pero sé seguro que esto es sólo puntual», agregó.