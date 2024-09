Imanol Alguacil: «El Mallorca lo hace muy bien pese a no ganar en casa»

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha dicho hoy, en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Son Moix que el Mallorca «lo está haciendo muy bien pese a que todavía no ha podido ganar en casa». «Es el equipo de Primera que más centros ha sacado en estas jornadas. Ha cambiado radicalmente el dibujo de Javier Aguirre, aprovechan todos los recursos que tienen y alternan muy bien el juego directo con el exterior», ha añadido el técnico.

«Es evidente que hemos empezado mal, pero veo la progresión de los jugadores y me siento tranquilo. Los nuevos se están adaptando muy bien pese a su juventud, pero está claro que debemos seguir creciendo si queremos ganar», dijo el técnico, que dejó claro que «mi discurso no va a cambiar, ya veremos por qué lucha el equipo cuando queden tres jornadas, pero venimos de una mala pretemporada y de un mal inicio de Liga porque no hemos sabido competir bien y en esta Liga a poco que bajes el nivel ya lo tienes muy difícil para ganar».

En cuanto al partido de mañana en Son Moix afirmó que «ellos tendrán la misma presión que nosotros porque todos los equipos estamos obligados a ganar y sólo podemos mirar el partido que tenemos delante. Jagoba Arrasate está haciendo un gran trabajo y pronto se verán los resultados, aunque espero que no sea mañana».

Alguacil, que no ha perdido nunca en Son Moix como entrenador de la Real Sociedad, sacó la cara en la rueda de prensa por el nigeriano Umar Sadiq, de quien dijo que «está haciendo un esfuerzo enorme. Es cierto que le falta hacer gol, pero yo estoy muy contento con su trabajo y su compromiso con el equipo. Ya llegarán los goles, estoy seguro».

Finalmente, en cuanto al joven delantero islandés Oskarsson, afirmó que «está muy bien preparado, es valiente y atrevido y estoy seguro de que no va a tardar en aprender castellano. No le pesa la responsabilidad, y eso es muy positivo».

La Real Sociedad ha recuperado a Oyarzabal, que figura en la lista, pero no va a poder contar con Brais Méndez, que sigue en el proceso de rehabilitación de su lesión. Javi López tampoco podrá ser de la partida.

📋 La 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 para el partido de mañana. AUPA REAL!!!#MallorcaRealSociedad pic.twitter.com/J61i6376Zp