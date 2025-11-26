Illes Balears-Movistar Inter, en semifinales de la Supercopa

El Illes Balears Palma Futsal ya conoce su rival para las semifinales de la próxima Supercopa de España de Fútbol Sala, que se disputará los días 3 y 4 de enero de 2026 en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix. El conjunto mallorquín se enfrentará al Movistar Inter FS, tras el sorteo celebrado este miércoles 26 de noviembre en el Hotel Aubamar Suites & SPA.

El acto, que contó con la presencia del seleccionador argentino campeón del mundo Lionel Scaloni como mano inocente, definió también la otra semifinal entre Jimbee Cartagena Costa Cálida y Servigroup Peñíscola.

La edición de 2026 supondrá la tercera Final Four de Supercopa en la historia del Illes Balears Palma Futsal. En 2023, los mallorquines alcanzaron la final en Jerez tras superar a ElPozo Murcia en semifinales. El título se decidió desde el punto de penalti y cayó del lado del Barça. En Jaén, un año más tarde, el equipo cayó en semifinales ante el Jimbee Cartagena, que acabaría proclamándose campeón. Ahora, en un escenario histórico como Son Moix, el Illes Balears Palma Futsal buscará dar un paso más y optar de nuevo a un título que se le ha resistido por muy poco en sus dos participaciones anteriores.

Antonio Vadillo reconoce que, en una semifinal de Supercopa, “cualquier rival iba a ser complicado”. Aun así, la tradición parece inamovible: “Como no podía ser de otra manera, el sorteo nos depara un Inter – Palma. Creo que van ya 1500 emparejamientos entre ambos equipos”, bromea el jerezano. Ya en un tono más serio, Vadillo recuerda que “por irnos al último precedente, es el único rival que nos ha ganado este año en Son Moix y, además, con contundencia”. Aun así, Vadillo tiene claro que todavía queda camino por delante y asegura que “cuando llegue el momento lo prepararemos bien”, confiando en “que Son Moix nos dé esa ayuda en los momentos importantes y disfrutar todos juntos de una competición diferente”.

Machado coincide con su entrenador: “Cualquiera iba a ser un partido difícil”. El brasileño está convencido de que “los detalles lo van a definir todo”, aunque reconoce que “en casa tenemos un punto más de confianza; la gente va a apretar seguro y tiene que ser un factor diferencial”. Sobre la presión de jugar en casa y la demanda de un título nacional, advierte: “Que esto no nos genere ansiedad porque sabemos que es un reto que tiene el club”. A un mes vista, asegura que ya se respira ilusión: “Tenemos ganas de disputar este título, sobre todo porque es en casa”.