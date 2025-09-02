Hospitalizada una mujer arrollada por un conductor drogado de un patinete eléctrico en Alcúdia

Una mujer se encuentra ingresada en el hospital tras haber sido arrollada por un patinete eléctrico conducido por un joven drogado en el municipio de Alcúdia.

Los hechos se remontan a las 00:20 horas de este martes en la zona peatonal de Carlos V, justo en una de las esquina de ‘sa porta des Moll’. Según fuentes próximas a la investigación, la mujer iba caminando por la zona peatonal cuando, de repente y de forma totalmente sorpresiva, un Vehículo Personal de Movilidad (VPM) que circulaba de forma indebida por la zona embistió a la mujer tirándola al suelo provocando lesiones de consideración precisando asistencia médica.

Con suma celeridad, agentes de la Policía Local de Alcúdia y una ambulancia del SAMU-061 se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a la víctima.

La mujer se encontraba muy dolorida y afectada por lo sucedido. El personal sanitario decidió trasladar a la paciente hasta el hospital para practicarle diversas pruebas y descartar posibles lesiones internas de consideración.

Por otro lado, los agentes policiales practicaron al conductor del patinete las correspondientes pruebas de alcohol y drogas dando positivo en el consumo de sustancias estupefacientes. En ese mismo instante se le comunicó que iba a ser sancionado y se confeccionó el correspondiente atestado policial para remitir al juzgado.

Desde la Policía Local de Alcúdia recuerdan que está terminantemente prohibido circular con patinetes eléctricos en zonas peatonales y que su incumplimiento pone en grave riesgo la seguridad de las personas.

Normativa en Palma

La ordenanza cívica, en vigor desde el pasado 25 de mayo, regula de forma detallada las normas de circulación a las que deben atenerse los patinetes. No pueden circular por aceras, jardines ni zonas peatonales, deben usar caso y tener un seguro con una cobertura mínima de 1.200 euros, los usuarios deben tener más de 16 años y no pueden sobrepasar los 25 kilómetros por hora.