Hidalgo: «Nos hemos ganado el derecho a jugar contra un Primera»

«Nos hemos ganado el derecho a jugar con un Primera», dijo hoy el entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, que compareció en rueda de prensa previa al encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al RCD Mallorca, que se disputará mañana martes 16 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Abanca-Riazor.

Hidalgo mostró máximo respeto por el rival balear, equipo de Primera División dirigido por Jagoba Arrasate. «Jagoba es un gran entrenador al que le tengo muchísimo respeto. Ha hecho muchísimo en estos últimos años con Osasuna y ahora con el Mallorca. Es un equipo de Primera, con una plantilla muy amplia y muchísimos recursos», declaró el técnico catalán.

El preparador blanquiazul enfatizó la importancia de la Copa del Rey para su plantilla: «Esta competición mantiene enchufada a mucha gente. Mañana veremos un equipo con hambre». Recordó el esfuerzo realizado por el club para valorar el torneo y aseguró que no lo tomarán a la ligera, pese al importante partido liguero del sábado ante el Andorra. «Hemos hecho un gran esfuerzo por darle valor a la Copa. No vamos a tirar el encuentro. El Mallorca es un rival importante y tenemos que competir con todo».

Hidalgo analizó el estilo del Mallorca: «Es un equipo que junta gente de mucho talento por dentro. Sus laterales pueden coger diferentes alturas dependiendo del día. Tenemos que estar muy bien ajustados en la presión para hacerles daño con el balón». Además, apeló al apoyo de la afición: «Necesitamos a nuestra gente empujando, porque cuando nos empuja como lo viene haciendo, tenemos ese plus que siempre necesitamos».

Sobre el momento del equipo, tras las recientes derrotas en Riazor, Hidalgo pidió recuperar el equilibrio: «Necesitamos seguridad en la línea defensiva y pegada arriba. Hay que tener tranquilidad porque LaLiga Hypermotion es muy larga y está muy igualada». Destacó que se han «ganado el derecho de traer un Primera a Riazor» tras superar rondas previas.