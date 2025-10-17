«He apuñalado a mi mujer»: un dominicano llama borracho al 112 tras atacar a su esposa en Alcúdia

«He apuñalado a mi mujer». Esa fue la frase con la que un hombre de nacionalidad dominicana, presuntamente bajo los efectos del alcohol, llamó a los equipos de emergencia del 112 en la mañana de este viernes para confesar el ataque brutal a su esposa en su vivienda del Port d’Alcúdia, en Mallorca.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la mañana, en una vivienda situada en la calle Acacias, una zona residencial tranquila que amaneció sacudida por la tragedia. Cuando las patrullas de la Policía Local de Alcúdia y Guardia Civil llegaron al lugar, se encontraron una escena estremecedora: la mujer, también de nacionalidad dominicana y de 48 años, estaba tendida en el suelo, rodeada por un enorme charco de sangre, con una prenda de ropa presionando su cuello en un intento desesperado por taponar la herida.

Los agentes no dudaron un segundo y se lanzaron a auxiliarla, presionando la herida con fuerza para intentar frenar la hemorragia mientras esperaban la llegada de los sanitarios del SAMU-061. Minutos después, los efectivos médicos consiguieron estabilizar a la víctima y la trasladaron de urgencia al hospital de Inca, donde ingresó en estado muy grave y permanece bajo vigilancia médica constante.

El presunto agresor, que no opuso resistencia en el momento de la detención, fue inmediatamente arrestado por los agentes y trasladado a dependencias policiales. Según fuentes próximas a la investigación, el hombre habría atacado a su esposa tras una discusión doméstica, posiblemente motivada por los celos o el consumo de alcohol, pero estos hechos están siendo investigados. Tras la agresión, y al parecer en un momento de arrepentimiento o desesperación, fue él mismo quien llamó al 112 para confesar lo que acababa de hacer.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, está llevando a cabo una inspección minuciosa del domicilio en busca del arma blanca utilizada y de cualquier otro indicio que ayude a esclarecer las circunstancias del ataque. Los investigadores tratan ahora de reconstruir los minutos previos a la agresión y confirmar si existían antecedentes de malos tratos o denuncias previas por violencia en la pareja.

El suceso ha conmocionado a la comunidad de Port d’Alcúdia, un municipio habitualmente tranquilo y turístico que este viernes se ha despertado con una nueva tragedia por violencia machista. Los vecinos, atónitos, aseguran que la pareja llevaba tiempo residiendo en la zona y que «nunca se había escuchado una pelea tan grave».

La víctima continúa ingresada en estado crítico en el hospital de Inca, mientras su agresor permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación sigue abierta, y la vivienda permanece precintada mientras los agentes recogen pruebas del brutal ataque que ha vuelto a poner en evidencia la dramática realidad de la violencia de género.