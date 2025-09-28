Guillem Mascaró: «Palma es una ciudad segura, pero hay margen para cumplir mejor las ordenanzas»

Pregunta.-¿Se puede decir que Palma es una ciudad segura?

Respuesta.-Desde un punto de vista de datos macro de criminología, podemos afirmar que Palma, como todas las islas, es más segura que otros núcleos urbanos. Aquí es difícil que entre el crimen organizado de alta intensidad y pueda escapar, con lo cual, el hecho de ser una isla ya disuade. Pero sí que tenemos mucha casuística de pequeños delitos, pequeñas infracciones. Hay una lucha constante por parte de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo la Policía Local. Y sobre todo, me gustaría remarcar que tenemos mucho margen de mejora en cuanto al civismo, al cumplimiento de las normas de convivencia que están declaradas, en este caso, en Palma, por las ordenanzas municipales.

P.-¿Qué se puede mejorar?

R.-Lo que hacen estas normas es garantizar que la gente viva tranquila, bien, y que nadie vulnere sus derechos. La Policía tiene que luchar por la defensa de los derechos de las personas. Mucha gente entiende la seguridad también desde ese aspecto, no solo en los delitos graves. Es decir, podríamos decir que Palma, en cuanto a delitos graves, es una ciudad segura. Pero en cuanto a esas cosas que podríamos catalogar como delitos contra la calidad de vida, hay mucho margen de mejora y mucha lucha que hacer.

P.-¿Cuándo llegarán las cámaras inteligentes al Parc de Ses Estacions y cómo funcionarán?

R.-El presupuesto está en marcha y el estudio ya está hecho. Vamos a vigilar todo el parque con inteligencia artificial y podremos ayudar mucho en la resolución de investigaciones penales que puedan surgir ahí. En ese sentido, el titular de la competencia de investigación será, por supuesto, el juzgado correspondiente y la Policía Nacional. Nosotros estaremos al servicio de esos organismos para ayudar en lo que podamos. También confiamos en que la presencia policial peatonal derivada de la propia comisaría y de unidades como la ECOP ayude a que espacios como el Parc de Ses Estacions —donde todos teníamos la percepción de que se había descontrolado en cuanto a seguridad— se recuperen y vuelvan a ser espacios de tranquilidad para todos los ciudadanos.

P.-Patrulla policial 24 horas en Plaza España. Una medida valiente del alcalde que al principio tuvo detractores, pero el tiempo parece haberle dado la razón. ¿Está de acuerdo?

R.-Completamente de acuerdo. Esta fue una idea exclusiva del señor alcalde, y hay que darle el mérito que tiene, porque efectivamente ha sido un éxito a nivel de prevención, de seguridad, de mejora del entorno… y nos consta que, a nivel de satisfacción ciudadana, también. Nos llegan felicitaciones prácticamente semanales por este servicio. Además, como ya es conocido por la ciudadanía, muchas personas acuden a este punto para denunciar hechos que están ocurriendo en ese momento, a cualquier hora del día o de la noche. Ha resultado ser un punto clave de contacto con la ciudadanía, incluso para temas de urgencia.