El Govern sacará al mercado pisos de alquiler por un precio máximo de 1.050 euros al mes en Mallorca

El Govern balear que preside Marga Prohens (PP) sacará al mercado inmobiliaria unas 2.000 viviendas gracias al programa ‘Alquiler Seguro’, que pondrá unos precios máximos para los inquilinos de 1.050 euros en Mallorca y Menorca y de 1.470 euros en Ibiza y Formentera.

Así lo han presentado este lunes la presidenta del Govern, Marga Prohens y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en una rueda de prensa en la que han explicado que el precio de las viviendas será un 30 por ciento inferior al del mercado, un porcentaje que asumirá el Ejecutivo autonómico.

De esta manera, el Govern abonará a los propietarios un precio de alquiler tasado por los agentes inmobiliarios o administradores de fincas. Los precios máximos que cobrarán los propietarios serán de 1.500 euros en Mallorca y Menorca y de 2.100 en el caso de Ibiza y Formentera.

La presidenta de Baleares ha asegurado que el programa no contribuirá a la especulación ya que esta diseñado para que «no haya ningún margen para la especulación» y para incidir en el mercado con una oferta de viviendas a un precio inferior.

Así, el Govern firmará un contrato de arrendamiento con el propietario por un periodo de siete años, así como con el inquilino a un precio reducido. La diferencia la asume el Ejecutivo y, por ello, el programa tiene un coste estimado de unos 12 millones de euros anuales.

A partir del mes de noviembre comenzará la captación de viviendas de pequeños propietarios, con una campaña de comunicación, y la idea es que ese mismo mes se puedan comenzar a alquilar. En este sentido, el Govern lanza a partir de este martes una campaña de publicidad para dar a conocer este programa a la ciudadanía y también habilita la página web con toda la información detallada.

Otro de los objetivos del programa ‘Alquiler Seguro’ es estimular la salida al mercado de miles de viviendas vacías, así como también rescatar algunas que se dedican actualmente al alquiler vacacional para que pasen al mercado residencial.

Según ha detallado el conseller de Vivienda, los propietarios que quieran adherirse al programa tendrán la garantía absoluta del cobro del alquiler y de que cuando acabe el contrato se les devolverá el inmueble en las mismas condiciones.

En cuanto al cobro del alquiler, se establecen distintas modalidades, incluyendo la posibilidad de cobrar por adelantado el año en curso o los siete años del contrato.

Asimismo, los propietarios que se adhieran podrán optar a aplicarse importantes desgravaciones fiscales en la declaración del IRPF ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la reducción del 70 por ciento por tratarse del arrendamiento de la vivienda a una administración pública.

En relación con las condiciones, estos no podrán tener la condición de gran tenedor, deberán tener la propiedad de la vivienda como mínimo desde hace tres años, no podrán tener deudas con la comunidad y deberán asumir el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), las tasas de entrada de vehículos y las cuotas de la comunidad.

Además, en el caso de los pisos amueblados, los propietarios asumirán el coste de las reparaciones cuando se estropeen y el coste de las reparaciones lógicas de mantenimiento que puedan producirse y que no sean imputables al inquilino.

🏘️El programa Lloguer Segur dona garanties i seguretat als propietaris i obre la porta als residents per accedir a un habitatge a un preu assequible. Amb garanties de pagament, fins i tot per avançat, i posant l’habitatge fins a un 30% per davall dels actuals preus de mercat a… pic.twitter.com/MeaPPKfBRj

— Marga Prohens (@MargaProhens) October 21, 2024