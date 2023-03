El Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol obliga a 75 policías interinos a hacer cursos de seis meses de formación de hasta diez horas al día, sin cobrar un euro ni estar dados de alta en la Seguridad Social.

Unos agentes que este mes de marzo iniciarán este proceso formativo que les permitirá trabajar y cubrir las plazas vacantes disponibles en diferentes municipios de las Islas, donde hay más carencias en materia de seguridad ciudadana.

En Ibiza hay 10 inscritos, cinco en Menorca y 60 en Mallorca. Todo ello tras la peculiar resolución de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, la socialista Mercedes Garrido, convocando este procedimiento extraordinario para constituir una bolsa de empleo temporal.

El Ejecutivo balear les exige hacer un curso de formación sin estar dados de alta en la Seguridad Social ni cobrar un solo euro tras inscribirse en un bolsín, restringido por la consellera Garrido a unos aspirantes muy determinados. En concreto, a los que aprobaron, pero sin obtener plaza, la fase de oposición del último proceso selectivo de acceso a la categoría de policía local.

Unas polémicas oposiciones en las que el 40% de las plazas estaban reservadas a mujeres y donde hasta 16 hombres que habían aprobado, obtenido buena calificación y logrado su puesto, finalmente fueron excluidos para poder cumplir el Govern el citado cupo femenino. Ahora, Garrido compensa a los perjudicados con este bolsín de interinos, a modo de premio de consolación.

Curiosamente, en este caso, no hay reserva de plaza para mujeres, ni tampoco se respeta el principio de acceso a un trabajo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, al no haber libre concurrencia y restringirse el acceso al mismo sólo a los que opositaron, aprobaron y no lograron plaza, entre 2021 y marzo de 2023.

SE trata de un batallón de policías interinos fabricado por Garrido que se empezará a formar gratis total, a partir del próximo 20 de marzo, en la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) adscrita a la Conselleria de Presidencia.

La consellera socialista intenta así contentar a los ayuntamientos de pequeños municipios de Baleares, con notables carencias de personal policial y donde las condiciones laborales de estos nuevos agentes serán muy precarias, no sólo en materia salarial, sino por su condición de interinos.

Baste recordar la polémica jurídica que acompaña a esta figura policial y la controversia librada entre el Tribunal Supremo, que en 2019 sentenciaba la ilegalidad de esta figura y reservaba las funciones públicas que impliquen ejercicio de autoridad a funcionarios de carrera, y el Tribunal Constitucional. Este último, meses después, tumbaba la doctrina del Supremo entendiendo que la expresión «funcionarios de carrera» no implicaba prohibición de funcionarios en régimen interino.

Pero aunque el Govern conoce la precariedad laboral que padecerán estos agentes, la consellera Garrido continúa poniéndolos en la calle tras una formación gratis total. Algo impensable en cualquier empresa privada, a la que Inspección de Trabajo no tardaría ni 24 horas en abrir expediente disciplinario e imponer la correspondiente sanción.