Los futbolistas ingleses eligen a Mariona Caldentey como la mejor

La futbolista mallorquina Mariona Caldentey ha sido galardonada como la mejor jugadora del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA), un reconocimiento otorgado por los propios futbolistas de la Women’s Super League. El acto de entrega tuvo lugar ayer martes 19 de agosto de 2025 en una emotiva gala celebrada en Manchester, donde la exjugadora del FC Barcelona, ahora en las filas del Arsenal, se alzó con el prestigioso premio tras una temporada espectacular en su debut en Inglaterra.

Caldentey, de 29 años, destacó en la Women’s Super League con 9 goles y 5 asistencias en 21 partidos, además de ser clave en la conquista de la Liga de Campeones por parte del Arsenal, marcando ocho goles. Su capacidad para leer el juego, su versatilidad en el ataque y su trabajo defensivo le valieron el reconocimiento de sus colegas, quienes la eligieron por encima de jugadoras como Alessia Russo (Arsenal), Erin Cuthbert (Chelsea), Mary Fowler y Yui Hasegawa (Manchester City) y Phallon Tullis-Joyce (Manchester United).

Este premio se suma al que ya recibió en mayo de 2025 como mejor jugadora de la temporada en la liga inglesa, consolidándola como una de las grandes figuras del fútbol femenino actual.

La gala de la PFA, un evento de gran prestigio en el fútbol inglés, reunió a futbolistas, entrenadores y personalidades del deporte en el Opera House de Manchester. Los premios, determinados por los votos de los propios jugadores y entrenadores de los equipos de la liga, destacaron no solo a Caldentey, sino también al jugador egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, elegido mejor jugador masculino por tercera vez.