Los funcionarios de Palma no tendrán que presentar baja médica para justificar que no van a trabajar

Los 3.000 funcionarios y empleados laborales del Ayuntamiento de Palma no tendrán ni que presentar baja médica para no ir a trabajar si faltan un día. Bastará con una declaración responsable y no tendrán necesidad de tramitar un documento médico que acredite su estado o pedir un día moscoso para obtenerlo.

Hasta la fecha en el Ayuntamiento de Palma los períodos de incapacidad temporal debían de justificarse en un plazo de como máximo 72 horas con el correspondiente volante original expedido por los efectivos de la Seguridad Social o de ASISA, según sea el caso.

Por su parte, las licencias por enfermedad (indisposiciones) se justificaban escaneando y tramitando en el portal del personal el correspondiente informe médico que indicara la necesidad de guardar reposo durante un período de entre uno y tres días naturales y consecutivos.

Ya no será así. A partir de ahora, se permitirá la justificación mediante declaración jurada por el primer día y si la indisposición dura una jornada. Si la indisposición dura más de un día se tendrá que presentar el correspondiente informe médico por el total de los días (tres máximos totales).

En ningún caso la declaración jurada bajo el principio de buena fe laboral, podrá cumplimentarse para justificar el resto de días de indisposición. Eso sí, la justificación mediante declaración jurada únicamente podrá presentarse dos veces al año.

Tras meses de negociación el acuerdo entre el gobierno municipal del PP y los sindicatos, incluye además la modificación del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento para que se tenga en cuenta la antigüedad a trabajadores que vengan de otras administraciones públicas.

También se ha dado el visto bueno a flexibilizar el horario de entrada y salida del personal adscrito a las brigadas de Infraestructuras y Accesibilidad y el resto del personal de oficios, con el objetivo de mejorar la conciliación.

Tras la modificación del horario de entrada y salida del personal adscrito a las brigadas del departamento de Infraestructuras y Accesibilidad, así como del resto de personal de oficios con asignación del mismo horario, la jornada se mantiene en las 40 horas semanales, con entrada flexible, entre las 6:30 horas y las 7:00 y la salida entre las 13:30 horas y las 15:00 horas.

Habrá no obstante permanencia obligatoria entre las 7:00 y las 13:30 horas. El resto de horario hasta llegar a la jornada mensual exigible en cada caso, se podrá distribuir con flexibilidad entre las 6:30 horas y las 15.00, de lunes a viernes, sin perjuicio de las excepciones de trabajo en sábado.

Finalmente, se ha aprobado también una modificación de las condiciones de trabajo del personal funcionario eventual y de los órganos de directivos del Ayuntamiento relativo al complemento retributivo en el supuesto de incapacidad.