El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Palma ha censurado este viernes que la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, «insulte a la oposición» por querer erradicar a los manteros que «tanto perjudican al comercio».

Según ha informado Vox en una nota de prensa que recoge la agencia Europa Press, el grupo municipal de la formación en Palma ya presentó en noviembre de 2019 una proposición para erradicar a los manteros «que tanto perjudican al comercio y a la propia hacienda».

Por ello, el concejal y portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, ha criticado que la respuesta de la regidora Truyol el jueves, durante su comparecencia en el pleno del consistorio palmesano, «fue insultar a la oposición con falta de argumentos». «El hecho de que nos llamase racistas, xenófobos y unas cuantas cosas más ya de por sí merece una reprobación», ha dicho.

«Nosotros siempre hemos dejado claro que apoyamos al comercio y que se respete la legalidad, cosa que no hacen otros», ha continuado Coll, para quien «lo preocupante de la regidora de Modelo de Ciudad, es que no es ningún modelo la gestión con la licencia de obras o un plan general que no va a permitir hacer viviendas sociales a un precio asequible debido a la falta de terreno para hacerla».

«No sabemos quién lleva el timón, si el señor Hila o la señora Neus Truyol», ha terminado lamentando el concejal y portavoz del grupo municipal Vox Palma.