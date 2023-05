A sus 74 años el que fuera Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) entre 2008 y 2012, hoy concejal y cabeza de lista de Vox al Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, está en plena forma, y se mueve como pez en el agua en esta ajetreada campaña electoral para unos comicios a los que concurre por segunda vez. Todo ello tras decidir en 2019 dar el salto a la vida política, donde no cobra un euro por los servicios prestados, tras renunciar al sueldo de en torno a 39.000 euros anuales de un concejal raso de la oposición y hasta las dietas que transfiere al partido o a diferentes ONG.

PREGUNTA.- ¿No cobra nada de la política?

RESPUESTA.- No. Me metí sin sueldo y la indemnización por asistencias las he dado al partido, ONG o entidades culturales. Yo estoy en la política para apoyar y para que esto mejore, no para vivir de la política, engañar, mentir, y lo que es peor, malversar. Tan malo es robar como el gasto público innecesario, partidista, para colocar a gente del partido.

P.- Y si gobierna, ¿seguirá sin sueldo?

R.- No cobraré nada aunque gobierne. Yo estoy jubilado, tengo mi pensión y renuncio a todo lo demás.

P.- ¿Cuántas propiedades inmobiliarias tiene?

R.- Entre mi mujer y yo compartimos todo. Viviendas tengo cuatro, una donde vive uno de mis hijos, otra la tengo alquilada, también he tenido okupas.

P.- ¿Coche eléctrico tiene?

R.- Tengo uno híbrido.

P.- ¿Tiene en su vivienda piscina?

R.- Sí, en una de las casas tenemos piscina.

P.- El traje más caro y el más barato.

R.- El más caro… Hace mucho que no me compro un traje. Me suelo comprar alguna chaqueta. El más caro que tengo valdrá 300 euros y el más barato, unos 100.

P.- ¿El viaje más exótico que ha hecho?

R.- Ninguno. Los viajes no han sido exóticos sino muy atractivos con motivo de las operaciones militares en las que he estado.

P.- ¿Lo peor que ha visto?

R.- Pues si le digo la verdad, cómo una democracia se puede destruir teniendo al peor presidente en La Moncloa como es Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué gama de teléfono móvil tiene?

R.- Tengo un Apple que costó en su momento 600 euros.

P.- ¿Es coleccionista de algo en particular?

R.- No, tengo recuerdos que conservo y algunas cajas de libros que no he tenido tiempo para leer. Pero coleccionista no. Empecé con sellos, pero no soy coleccionista.

P.- El reloj que lleva cuánto cuesta.

R.- Este me lo regalaron mis sobrinos y costó unos 400 euros.

P.- Aparte de vivienda, acumula más patrimonio.

R.- Yo y mi mujer heredamos un pequeño patrimonio, pero hemos vivido muy austeramente toda la vida y ese pequeño patrimonio la intención es dárselo a mis hijos.

P.- La familia siempre está presente.

P.- Por supuesto. La familia es para mí lo más importante. Lo aprendí de mis padres, de mis hermanos y de mis abuelos, y hemos intentado siempre inculcar ese concepto de familia, respeto, fidelidad y generosidad.