Foro Baleares denuncia la politización de las fiestas de El Cosso de Felanitx

La Asociación constitucionalista Foro Baleares denuncia la politización de las fiestas de Sant Agustí de Felanitx por parte de la cofradía de El Cosso.

Después de que OKDIARIO haya publicado este viernes la noticia de que un grupo de jóvenes de la peña de El Cosso arrojó el pasado jueves una bandera de España al suelo y comenzó a pisotearla y bailar sobre ella, generando reacciones encontradas entre los asistentes, la entidad que preside Cosme Brull asegura que «no es la primera vez que esta cofradía se dedica a desprender odio hacia Baleares y hacia España. De hecho, año tras año, se dedican a exhibir esteladas independentistas y cánticos contra el Rey».

Desde el Foro Baleares denuncian estos hechos y piden que el Ayuntamiento de Felanitx, encabezado por la alcaldesa popular Catalina Soler, garantice la neutralidad de estas fiestas, puesto que estos hechos no representan el sentir mayoritario de los felanitxers.

Como cada año, las fiestas de Felanitx convertidas en un aquelarre separatista. El video es de una piara catalanista. https://t.co/GGgH5WHrQR — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) August 29, 2025

Por su parte, el diputado por Vox Baleares en el Congreso, Jorge Campos, también se ha hecho eco de esta información y a través de su cuenta oficial de X ha manifestado: «Como cada año, las fiestas de Felanitx convertidas en un aquelarre separatista. El vídeo es de una piara catalanista»: