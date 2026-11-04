Formentera se pone seria ante la llegada de la temporada de mantances caseras de cerdos: hay que mantener la triquinosis a raya, una enfermedad parasitaria que se puede transmitir a los humanos a través del consumo de carne cruda o poco cocinada —tanto de cerdo como de jabalí o caballo—, así como de embutidos no sometidos a tratamiento térmico, como la célebre sobrasada.

Para evitar riesgos, toda la carne procedente de matanzas tradicionales se tiene que someter obligatoriamente al análisis de triquina, tanto si es para autoconsumo como para comercialización. Esta medida es de aplicación en todo el Estado y es clave para asegurar un consumo seguro y que no aparezcan los síntomas de esta enfermedad e infección parasitaria: fiebre alta y escalofríos, dolor y sensibilidad muscular, dolor articular, hinchazón en los párpados o el rostro, dolor de cabeza, etcétera.

El Consell de Formentera, a través del área de sector primario, ha puesto en marcha una nueva campaña gratuita de control en las matanzas tradicionales de cerdos, que se inició ayer, domingo 1 de noviembre, y se mantendrá activa hasta el 30 de marzo de 2027.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo cada año coincidiendo con la temporada de matanzas, tiene como objetivo prevenir los riesgos para la salud asociados al consumo de carne que no ha pasado los correspondientes controles sanitarios y contribuir a mantener esta tradición tan arraigada en Formentera con todas las garantías de seguridad alimentaria.

El Consell de Formentera pondrá a disposición de las personas interesadas, de forma gratuita, el material y las instrucciones necesarias para la toma de muestras. Posteriormente, el servicio veterinario de la institución se encargará de realizar los correspondientes análisis.

El Consell recuerda que, aunque la carne sea destinada únicamente al consumo familiar, es importante pasar ese control veterinario. Un análisis sencillo y gratuito que ayuda a prevenir riesgos ya disfrutar de las matanzas con mayor tranquilidad.