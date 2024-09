Formentera devolverá al Govern las competencias para el cuidado de menas ante la oleada de pateras

El Consell de Formentera, presidido por Llorenç Córdoba, devolverá al Govern balear las competencias de tutela de menores extranjeros no acompañados ante la oleada de menas llegados en patera este año a la pequeña isla pitiusa y la imposibilidad de afrontar el gasto económico de su cuidado y sustento, que ascenderá este año a la quinta parte del presupuesto de la institución insular.

La razón para iniciar los trámites para devolver las competencias en materia de menores a la Conselleria de Asuntos Sociales y Familia del Ejecutivo autonómico es básicamente económica: el coste de la tutela de los 80 menores acogidos este año roza los 8 millones de euros al año, cantidad más que considerable para un Consell cuyo presupuesto general para 2024 es de 43,5 millones de euros.

Es decir, uno de cada cinco euros públicos en Formentera este año estará destinado a mantener a esta población juvenil magrebí sobrevenida por el aluvión de pateras que está padeciendo Baleares en lo que llevamos de 2024. La devolución de competencias al Govern no será inmediata, ya que habrá que realizar toda una serie de modificaciones normativas que no se resolverán de un día para otro.

Según informó el Consell, este año han llegado a esta pequeña isla pitiusa en torno a 1.500 personas en un total de 95 pateras, siendo la costa de Formentera una de las que acapara el mayor número de interceptaciones de estas embarcaciones en toda Baleares, aproximadamente la mitad del total.

El año pasado, llegaron a Formentera sólo 11 menores no acompañados, lo que supuso un gasto a la institución insular de poco más de un millón de euros, cantidad que este año se ha multiplicado nada menos que por ocho.

En estos momentos, el Consell de Formentera tiene bajo su tutela y a costa del presupuesto municipal a 80 menores extranjeros no acompañados, si bien no están alojados en la isla, dado que no hay espacios habilitados para este fin. Por ello estos menores son desplazados a otras islas del archipiélago balear, caso de Ibiza o Mallorca, donde en localidades como Esporles ya han habido incidencias y protestas vecinales por su alojamiento en el chalé de una urbanización de lujo.

El Consell alquila pisos para alojarlos allí y son gestionados por dos fundaciones corriendo el Consell de Formentera con el coste de la contratación de todo el personal dedicado a su cuidado, caso de los educadores, manutención y desembolso de sus traslados a precio de turistas ya que no son residentes.

Las cifras en Formentera de inmigración ilegal lo dicen todo: si en 2023 llegaron 489 inmigrantes, en lo que va de año ya se ha alcanzado los 1.500.

La devolución de estas competencias no hará sino agravar la situación de colapso que se vive ya en los centros de acogida de menas de Mallorca, que están ya de por sí desbordados. Hay que tener presente que el Consell de Mallorca anunció este mes de septiembre que solicitará al Govern instalar tiendas de campaña en el antiguo cuartel de Son Tous de Palma para acogerlos.

Un espacio en el extrarradio de Palma que es habilitado periódicamente por la Policía Nacional en momentos de crisis migratorias y en las jornadas que hay avalancha de pateras en los costas de Baleares para registrar a los inmigrantes, que escasamente pasan una jornada, en las tiendas de campaña instaladas en el cuartel. Hasta ahora, Son Tous no ha acogido a menas y se desconoce el coste que tendría habilitarlo como residencia permanente de estos menores.