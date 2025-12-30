El Fibwi sale reforzado tras derrotar al Palmer en el derbi

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma despide 2025 con un brillante triunfo en el derbi ante el Palmer Basket Mallorca Palma por 82-80. Arrancaba igualado el derbi en un Son Moix que presentaba un ambiente espectacular. Ambos equipos ofrecían un intenso partido llegándose a los últimos tres minutos de primer parcial con 14-13 en el marcador. Tras un primer cuarto igualado el marcador señalaba con 19-18 en el marcador a favor de los de Pablo Cano.

El segundo cuarto seguía la tónica del primer parcial con los dos equipos ofreciendo un intenso derbi en el que el marcador se situaba con 24-2. La igualdad se mantenía en el encuentro al llegarse al ecuador del primer cuarto con 31-32 en el marcador en un partido en el que las defensas eran tremendamente intensas. Los dos equipos ofrecían un gran encuentro en el que el marcador se situaba con 38-39 a falta de 20 segundos para el descanso al que se llegaba con 38-42 en el marcador.

En el tercer cuarto el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma seguía peleando para recortar distancias pero no lograba encontrar el acierto necesario y veía como el marcador se situaba en un complicado 45-56 a falta de cinco minutos para el final del cuarto. Los de Pablo Cano lograban reponerse de un mal momento acercándose en el marcador que se situaba con 53-60 a dos minutos y medio para el final del cuarto llegándose al final del mismo 61-68 en el electrónico de Son Moix.

Empezaba el último cuarto con la misma intensidad de todo el derbi y con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que peleaba por recortar distancias y se situaba con 66-70 en el marcador a siete minutos y medio para el final del partido. Los de Pablo Cano lograban situarse con 70-72 en el marcador a cinco minutos para el final del duelo. La igualdad del partido se reflejaba en el empate a 80 en el electrónico a falta de 20 segundos para el final del encuentro. Dos tiros libres de Jon Ander Aramburu ponían de pie a Son Moix y una última defensa le daba una sufrida y trabajada victoria a un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que despide de la mejor manera posible un 2025 inolvidable.

Fibwi Palma: Lysander Bracey (12), Juan Bocca (3), Osvaldas Matulionis (1), Jon Ander Aramburu (16), Pedro Bombino (15). También jugaron Alessandro Scariolo (12), Loic Menuge (3), Laron Smith (6), Brian Vázquez (14).

Palmer Basket: Hansel Atencia (21), Philip Scrubb (18), Nuno Sa (9), Jesús Carralero (6), Golden Dike (0). También jugaron Duda Sanadze (7), Ander Urdiain (5), Adrián Chapela (0), Josh Roberts (0), Ángel Comendador (9), Archange Izaw Bolavie (5).

Árbitros: López Herrada, Domingo Vilalta y Remisa Tramuns. Eliminados por faltas personales, Brian Vázquez, Golden Dike y Archange Izaw Bolavie. Señalaron falta antideportiva a Lysander Bracey, falta técnica a Golden Dike y Brian Vázquez.

Parciales: 19-18, 19-24, 23-26, 21-12.

Incidencias: Partido disputado en el Palau d´Esports de Son Moix ante 3000 espectadores.