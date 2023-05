El Fibwi Palma cierra la temporada 2022-23 y hoy por la mañana ha sido el momento elegido por Guillem Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín, para pasar revista a la temporada. El máximo mandatario del club mallorquín ha comparecido durante un periodo cercano a los 40 minutos repasando los aspectos más destacados y asumiendo “la responsabilidad” por un final de temporada que, según Boscana ha sido un reflejo de la temporada vivida por el equipo. “Hemos fallado en la confección de la plantilla. Veníamos de jugar ocho años en la LEB Oro en la que el talento prima por encima del físico aunque cada vez menos pero creo que es así. En la LEB Plata de hoy en día no es así. La LEB Plata actual es una categoría eminentemente física y los equipos que están jugando ahora por el ascenso son ese tipo de plantillas”, ha apuntado Guillem Boscana.

El presidente del Fibwi Palma se ha referido a “circunstancias” que no han ayudado como salidas inesperadas de jugadores o “la desgracia de las lesiones” de jugadores destacados en momentos puntuales de la temporada. Otra de las claves, ha considerado Boscana, es que “el equipo y hay que reconocerlo, es que la plantilla ha sido un equipo muy irregular que era capaz de hacer cuartos espectaculares y luego marcharse con una facilidad pasmosa. Esa fuerza, esa consistencia o dureza quizá sea lo que nos haya faltado pero quizá la plantilla era difícil que pudiera llevar a cabo esas tareas porque no eran sus características. De media pista adelante hemos sido fiables pero de media pista hacia atrás no lo hemos sido durante toda la temporada”

Guillem Boscana ha dejado claro que asume “lo que hemos hecho mal”. “Somos conscientes de lo que hemos hecho mal aunque eso no quiera decir que el año que viene haciéndolo de otro modo pueda ir bien, lo que pasa es que ahora tenemos una idea más clara de lo que se necesita y trataremos de que la confección de la plantilla sea más adecuada a lo que creo que se necesita para poder subir que sigue siendo nuestro reto”, ha explicado Boscana.