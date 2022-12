La plantilla del Fibwi Palma se encuentra disfrutando ya de unas minivacaciones. Los jugadores entrenados por Pau Tomàs regresarán al trabajo el día 26 para empezar a preparar el partido que jugarán en Cornellà el día 28 y que supondrá el cierre definitivo de la primera vuelta del campeonato en la LEB Plata. Hoy, en la cafetería de la sede central de Caixabank, ha tenido lugar la celebración del tradicional brindis de Navidad con los medios en los que también han estado presentes diversos patrocinadores principales del club así como Andreu Serra, conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca.

Tras compartir unos momentos con los medios, Guillermo Boscana ha llevado a cabo un pequeño discurso en el que ha deseado salud y éxitos a todos los presentes y ha deseado también que esta campaña llegue a buen puerto para el equipo isleño. Una vez finalizado dicho discurso, Guillermo Boscana ha atendido a los medios de comunicación presentes en el acto. “La derrota del otro día nos hizo mucho daño. Aunque han pasado 48 horas es una derrota que no hemos asimilado porque no podía pasar de ninguna de las maneras”, ha lamentado el presidente del Fibwi Palma refiriéndose a la derrota por 79-80 ante el Brisasol CB Salou.

“El balance no es espectacular ni es malo pero nos falta continuidad. Somos capaces de ir 1-2 en los primeros partidos y luego ganar cinco y después perder. Necesitamos continuidad y fortaleza y ahora no la tenemos”, ha reconocido autocrítico un Boscana que ha subrayado que el equipo debe coger “un poso” que ahora mismo “no tenemos”. “Estamos trabajando para mejorar eso”, ha subrayado el presidente del equipo mallorquín que sobre posibles movimientos ha indicado que “nos queda una ficha y como mucho se podría hacer un cambio. No quiero que lo que voy a decir suene a excusa porque no lo es ni quiero que suene como tal pero hace un mes que estamos jugando sin nuestro máximo anotador como es Asier y dos meses sin Joan Feliu y quieras o no eso se nota porque Joan es el que hace que el equipo defienda. Yo espero que con la recuperación de Asier y de Joan el equipo vaya a más”.

En cuanto al futuro, Guillermo Boscana ha querido dejar claro que el objetivo no ha variado un ápice. “El objetivo siempre debe ser el de ganar y estar arriba. El objetivo no puede ser otro que ese y ser ambiciosos. El objetivo que persigue el Fibwi Palma también lo persiguen diez equipos más y sólo serán tres los que lo logren y nosotros vamos a pelear por ser uno de esos tres”, ha explicado el presidente del club mallorquín.