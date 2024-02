La Federación balear de Fútbol se personará como acusación en las amenazas a la árbitro Laura Santos

La Federació de Futbol de les Illes Balears ha informado este viernes en un comunicado de que se personará como acusación en el procedimiento penal derivado de la denuncia presentada por la árbitro andaluza Laura Santos, como consecuencia de la presunta comisión de amenazas y delitos de odio que ha sufrido en sus redes sociales durante los últimos días.

La colegiada, de 24 años, ha sido linchada y amenazada de muerte en redes por expulsar al entrenador de la UE Petra, Miquel Santandreu, en un partido de categoría de alevín disputado el pasado sábado 10 de febrero. El club mallorquín acusó a la árbitro de discriminación lingüística por, según su versión, expulsar a su técnico con una segunda tarjeta amarilla por hablarle en catalán.

No obstante, Santos quiso dejar claro que le expulsó por su comportamiento y no por un motivo lingüístico y que está «muy afectada» por la campaña catalanista que se ha organizado en su contra.

«En el descanso le pedí que cesara con su comportamiento de protestas y que necesitaba que me hablara en castellano. Me dijo que estamos en

Mallorca y que es mi obligación hablar en catalán. Le doy la razón, pero le explico que, por la falta de experiencia, solo tres meses, necesitaba que me hablara en castellano», explicó la colegiada.

El máximo órgano del fútbol baleara explica en el comunicado que «más allá del propio procedimiento disciplinario que se siga desde un punto federativo, la FFIB y el propio Comité Técnico de Árbitros consideran que cualquier conducta que suponga un ataque contra la dignidad de una persona debe ser investigada y, en su caso, enjuiciada».

La Federació insiste en que las amenazas de muerte que ha tenido que soportar la colegiada «tienen una importante relevancia penal y es en esa jurisdicción donde la entidad ejercerá la correspondiente acción penal contra los responsables de dichas conductas».

Y concluye: «La FFIB no tolerará que se atente contra el honor de la colegiada del Comité Técnico de Árbitros con insultos, amenazas y ataques personales, en una campaña desproporcionada e injusta que está sufriendo desde el arbitraje de dicho partido».