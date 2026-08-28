Una familia de Mallorca cancela su viaje a Ceuta por la invasión migratoria y denuncia que el seguro no les quiere devolver el dinero

Una familia mallorquina ha denunciado a su compañía de seguros por negarse a devolverles los 2.400 euros de su viaje a Ceuta, que tuvieron que cancelar por la invasión migratoria. La aseguradora rechaza reembolsar el dinero amparándose en un punto del contrato que exige la declaración oficial de «zona catastrófica» por parte del Gobierno para activar la cobertura.

Los planes iniciales de los afectados pasaban por volar a Ceuta el pasado 3 de agosto. Su objetivo era disfrutar del periodo vacacional y, al mismo tiempo, aprovechar la ocasión para visitar a una familiar residente en la zona. Sin embargo, lo que apuntaba a ser un viaje de verano ha acabado transformándose en un lío burocrático provocado por la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes marroquíes en la ciudad autónoma.

Y es que a raíz de esta grave crisis, los viajeros, entre ellos la abuela de 91 años, se vieron abocados a cancelar sus planes. Sin embargo, consciente de los imprevistos que pueden surgir en cualquier desplazamiento, la familia tuvo la precaución de contratar una póliza de seguro durante la compra de los billetes, con la finalidad de proteger su inversión económica ante cualquier eventualidad.

Pero ha sido al intentar tramitar la devolución del dinero cuando les ha llegado el jarro de agua fría. La compañía aseguradora ha rechazado rotundamente el reembolso de los 2.400 euros amparándose en un estricto formalismo técnico.

En concreto, el contrato exige la previa declaración oficial de «zona catastrófica» por parte del Gobierno de España para poder activar las indemnizaciones correspondientes.

Ante esta negativa, los perjudicados han considerado inaceptable la postura de la empresa y han decidido actuar formalizando una denuncia ante la Dirección General de Consumo. En su reclamación, argumentan que la ausencia de dicha declaración administrativa no debería ser el único criterio determinante para denegar la devolución del dinero.

Además, sostienen que la invasión, considerada la mayor crisis migratoria de la historia de España, que ha roto por completo la normalidad económica y turística de la ciudad, justifica por sí sola la aplicación de las garantías contratadas.

La indignación de los afectados se centra sobre todo en la rigidez burocrática de la aseguradora. A su juicio, resulta sumamente «difícil de comprender» que la alteración de la rutina social, el colapso de numerosos servicios vitales, la inseguridad callejera, los robos en comercios o las agresiones sexuales o violaciones a menores, queden desamparados por la letra pequeña del contrato.

«La inexistencia de una declaración oficial de zona catastrófica por parte del Gobierno no puede ser el único criterio determinante para denegar la cobertura solicitada», argumentan los perjudicados a la aseguradora.

Asimismo, la magnitud de la situación también queda patente en el propio testimonio de la familiar a la que iban a visitar, quien se ha visto obligada a abandonar Ceuta y trasladarse a vivir a Málaga con su hijo al considerar que en la ciudad autónoma «resulta imposible mantener una vida normal».

Ahora, a través del recurso interpuesto ante la Dirección General de Consumo, la familia no solo persigue recuperar de manera íntegra el importe pagado por el viaje, sino también visibilizar la situación de indefensión que sufren los usuarios frente a cláusulas que consideran abusivas en contextos de fuerza mayor.