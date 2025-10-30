Expertos en protocolo se lanzan contra Armengol por no ir de negro en el funeral de la DANA

La presidenta del Congreso de los Diputados y líder de los socialistas baleares, Francina Armengol, fue la única representante institucional o política que no utilizó el negro riguroso en el funeral por las víctimas de la DANA celebrado este miércoles en Valencia. En toda la colección de fotos del acto, Armengol es la más visible por su elección en el color del vestido: gris.

El protocolo es muy estricto en este ámbito: en un funeral, de negro. Sin embargo, la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista mallorquina Francina Armengol, aparece en todas las imágenes del funeral de Estado envuelta en un vestido gris junto al resto de autoridades del Estado y políticos que sí optaron por seguir el protocolo y vestirse de negro en un funeral.

Incluso el que fuera su jefe de protocolo en el Govern cuando Armengol era presidenta, Albert Candela, ha criticado en sus redes sociales que «¿no tiene asesores Armengol que la asesoren en la indumentaria y en cómo se tiene que comportar? En el acto de homenaje a las víctimas de la DANA en Valencia, Armengol es la única que no va de negro como muestra de luto». Candela ya era jefe de Protocolo del Govern balear antes de la llegada de Armengol. De hecho, ya lo fue con Gabriel Cañellas, con Francesc Antich, con Jaume Matas y con José Ramón Bauza. Se jubiló sirviendo a Armengol.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, llegó este miércoles al funeral de Estado de las víctimas de la DANA con la discreción que le caracteriza: escoltado por un séquito de al menos 9 vehículos oficiales y dos agentes de la Guardia Civil motorizados. El jefe del Ejecutivo acudió al homenaje a los 229 fallecidos en el primer aniversario de la tragedia con una Ciudad de las Artes y las Ciencias absolutamente blindada y controlada por agentes de la Policía Nacional.

El presidente, que sí vestía traje negro, fue recibido a su llegada al acto por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, Pedro Rollán, presidente del Senado, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valencia, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y María José Catalá, alcaldesa de Valencia.

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA, organizado por el Gobierno, acabó convertido en una encerrona al presidente valenciano, Carlos Mazón, que fue increpado por varios familiares. Algunos asistentes le gritaron «asesino, cobarde y rata» durante varios minutos sin que, en ningún momento, el equipo de Protocolo de Moncloa lo impidiese, en aras de lograr un acto libre de connotaciones políticas, como reclamaban las familias.

Así, lo que debía ser un solemne homenaje a las víctimas de la DANA se convirtió en una manifestación politizada contra Mazón. Esto provocó la reacción de otros familiares, que pidieron que no se politice el acto.