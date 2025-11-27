Expedientan a un barrendero de Palma por irse de vacaciones a Bali en sus horas sindicales

El Ayuntamiento de Palma ha abierto un expediente a un trabajador de la empresa municipal de limpieza Emaya, que pertenece al comité de empresa como miembro del sindicato CGT, por supuestamente utilizar sus horas sindicales en las que tenía que representar y defender a sus compañeros barrenderos para irse de vacaciones a Bali.

Según consta en la investigación interna de Emaya, dicho trabajador se marchó este noviembre a la exótica isla de Indonesia para pasar varios días de visita. Al volver a la capital balear, la empresa de limpieza se dio cuenta de los hechos ya que no se estaba presentando a su puesto de trabajo por una baja médica.

Y es que este sindicalista de la Confederación General de Trabajo (CGT), de corte anarquista, sufrió un aparatoso accidente durante su estancia en Bali, lo que le provocó varias lesiones por el cuerpo.

Por ello, se vio obligado a regresar a Mallorca más pronto de lo esperado. Sin embargo, debido a su mala condición física causada por el incidente, el hombre todavía no ha podido reincorporarse a su puesto de trabajo.

Según ha podido saber OKBALEARES, el barrendero sigue de baja médica y por el momento se desconoce cuando podrá volver a trabajar.

El expediente se encuentra en fase de presentación de alegaciones, que finaliza este mismo viernes 28 de noviembre. Serán las instancias competentes de Emaya las que tendrán que analizar y valorar toda la información sobre este caso para determinar si los hechos se corresponden o no con la realidad.

Según fuentes internas de la empresa municipal de limpieza, dicho trabajador tendrá la oportunidad de dar detalles sobre su viaje asiático y explicar lo ocurrido. Por su parte, el Consistorio palmesano sancionará debidamente al varón en caso de que finalmente se demuestre que se marchó de vacaciones a Bali en sus horas sindicales.