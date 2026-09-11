Éxito de participación en el I Torneo de Golf Niehoff Baleares, que reúne a 44 jugadores en Son Vida

El campo de golf de Son Vida acogió este jueves la primera edición del Torneo de Golf Niehoff Baleares, una cita que reunió a 44 jugadores en una jornada marcada por el deporte, las relaciones profesionales y el networking empresarial.

El torneo, disputado en formato de nueve hoyos y organizado por la Federación Balear de Golf, congregó a participantes procedentes de diferentes sectores del tejido empresarial de las Islas Baleares. La iniciativa nació con la vocación de convertirse en un punto de encuentro que va más allá de la competición deportiva, favoreciendo la creación de nuevas conexiones profesionales en un entorno privilegiado.

En el apartado deportivo, Jorge Roset se proclamó campeón del I Invitational Niehoff tras sumar 21 puntos, mientras que Elena García-Ruiz se alzó con la victoria en la categoría femenina con 20 puntos. La clasificación hándicap también dejó destacados resultados. Juan Pablo Nicolau consiguió la segunda posición en la categoría masculina, mientras que Margarita Tous fue la segunda clasificada en categoría femenina.

Entre los premios especiales de la jornada, Paula Alcácer logró el reconocimiento al drive más largo en categoría femenina y Francisco Gelabert se impuso en la categoría masculina. Por su parte, el premio a la bola más cercana al hoyo 16 fue para Elena García-Ruiz y Diego Wenzelblast.

La jornada concluyó con la tradicional entrega de premios en un ambiente distendido, que permitió a los asistentes prolongar la experiencia más allá del terreno de juego y reforzar las relaciones profesionales generadas durante el torneo.

Con esta primera edición, Niehoff Baleares da un nuevo paso en su apuesta por el deporte como espacio de conexión y relación. La compañía continúa así una línea de iniciativas vinculadas a disciplinas como la vela y el fútbol, incorporando ahora el golf como un escenario natural en el que confluyen empresa, estilo de vida y nuevas oportunidades.

El éxito de participación y la buena acogida de esta primera convocatoria refuerzan la intención de la organización de dar continuidad al torneo en futuras ediciones. Un evento que contó con la colaboración de OKBALEARES y que ejerció de medio de comunicación oficial del torneo.

Niehoff Baleares forma parte de una firma de origen alemán con presencia internacional, especializada en mobiliario de diseño para espacios exteriores. La compañía destaca por su apuesta por la calidad, los materiales sostenibles y una estética que combina funcionalidad y elegancia, trasladando al estilo de vida mediterráneo una filosofía de diseño basada en el detalle, la durabilidad y la integración con el entorno.