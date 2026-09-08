Niehoff Baleares impulsa su primer torneo de golf como punto de encuentro del tejido empresarial de las Islas

Niehoff Baleares da un paso más en su vinculación con el deporte y el estilo de vida mediterráneo con la organización de su primer torneo de golf, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que aspira a consolidarse como un punto de encuentro para el tejido empresarial de las Islas.

Lejos de plantearse únicamente como una cita deportiva, el torneo se configura como un espacio de relación y networking que reunirá a perfiles profesionales de alto nivel procedentes de distintos ámbitos. Entre los participantes destacan profesionales liberales; abogados, economistas, asesores fiscales, auditores o médicos, así como arquitectos, interioristas y representantes del sector de la construcción, junto a empresarios del ámbito hotelero, la restauración y el mobiliario, además de perfiles vinculados a la administración pública.

Este enfoque responde a una realidad cada vez más presente en Baleares: el golf como entorno donde confluyen actividad económica, relaciones profesionales y calidad de vida.

«El golf representa muchos de los valores con los que nos sentimos identificados como marca: precisión, cuidado por el detalle, respeto por el entorno y una forma de entender el tiempo y las relaciones desde la calma y la calidad», afirma Álvaro Llompart, director general de Niehoff Baleares.

La compañía, referente internacional en mobiliario de diseño, traslada así su filosofía más allá del producto para generar experiencias que conectan con su público natural, en un entorno donde diseño, paisaje y relaciones personales conviven de forma orgánica. «Queríamos crear algo más que un torneo. La idea es generar un espacio donde se encuentren perfiles que comparten una misma forma de entender el trabajo y la vida, en un contexto como el golf, que facilita ese tipo de conexiones», añade Llompart.

El auge del golf en Baleares en los últimos años no solo responde a su atractivo turístico, sino también a su papel como catalizador de relaciones profesionales. En este sentido, iniciativas como la impulsada por Niehoff Baleares reflejan una tendencia creciente: la integración del deporte en las dinámicas empresariales y de networking.

El torneo se enmarca además en una estrategia más amplia de la compañía orientada a reforzar su presencia en las Islas a través de acciones que generan comunidad y aportan valor más allá del ámbito comercial.

El torneo se celebrará el 10 de septiembre en el campo de golf de Son Vida, en formato de 9 hoyos, y dará comienzo a las 17:00 horas. La jornada concluirá con una entrega de premios, en un ambiente distendido que busca prolongar la experiencia más allá de la competición deportiva y reforzar el carácter relacional del evento.

Con esta primera edición, Niehoff Baleares da un paso más en su implicación con el deporte en las Islas, tras su vinculación con iniciativas relacionadas con la vela y su patrocinio del CD Atlético Baleares, y apuesta por un formato que combina deporte, empresa y estilo de vida. El torneo, organizado por la Federación Balear de Golf, se alinea con la evolución del networking en entornos como Baleares, donde las relaciones profesionales encuentran cada vez más espacios naturales y experienciales para desarrollarse.

Una propuesta que sitúa al golf como mucho más que un deporte: un espacio donde se construyen relaciones, se comparten intereses y se generan nuevas oportunidades.