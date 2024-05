La Federación Balear de golf insiste en pedir una cancha pública

Es una reivindicación antigua que ya defendió en su momento Dino Jaume en OKBALEARES, pero de momento no consigue luz verde. La Federación Balear del Golf ha pedido el apoyo del Govern para la creación de una cancha de prácticas pública con hoyos cortos con el fin de que «el golf llegue a la sociedad balear». Así lo ha comunicado el presidente de la Federación Balear de Golf, Bernardino Jaume Mulet, tras una audiencia con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

Según ha dicho Mulet, a día de hoy cuentan con el interés del Ayuntamiento de Palma, pero tienen «un problema con el Plan de Ordenación del Territorio (POT)» por lo que, hasta que esté solucionado, «puede tardar un par de años». Por tanto, Mulet ha adelantado que le han pedido a la presidenta «consolidar este proyecto y a ver si entre todos podemos empujarlo».

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Campos de Golf de Mallorca, Luis Nigorra, ha adelantado que han propuesto a Prohens «estudiar la regulación de los campos de golf a través de una ley» debido a que, estima, ahora no se reconocen las particularidades de estos espacios. Así, ha asegurado que harán un primer guion «para ver si es factible llegar a algún acuerdo y empezar a trabajar».

Asimismo, Nigorra ha defendido que «hay que transmitir a la población que –los campos de golf– ayudan al ciclo del agua y no son un problema». En concreto, ha aseverado que los 23 campos que hay en Baleares se riegan con agua depurada, utilizando solo un 6 por ciento del total.

Según Nigorra, los campos de golf reciben aguas con tratamientos secundarios y son las propias instalaciones las que aplican un tratamiento terciario para luego regar. «Así que, si hay una parte que se filtra al subsuelo, se ayuda a limpiar ese agua y a reincorporarla a los acuíferos», ha dicho.

El encuentro ha contado con la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y, también, del vicepresidente y el gerente de la Federación, Daniel Darder y Ricardo Moralejo, respectivamente, junto al vicepresidente de la Asociación, Bernat Llobera.