La ex tenista española Anabel Medina se incorporará a partir del mes de septiembre a la Rafa Nadal Academy by Movistar como nueva responable del tenis femenino.

Tras su incorporación a la academia, Medina ha asegurado que «me hace una enorme ilusión unirme a este proyecto tan bonito y en el que tanto cariño están poniendo tanto Rafa como su equipo».

Además, la ex tenista ha explicado que «conozco muy bien la academia y creo tiene unas instalaciones espectaculares, idóneas para la formación de talento joven. Además, las personas que lo forman son de un nivel profesional altísimo y de unos valores con los que me siento muy identificada. Tengo muchas ganas ya de empezar a trabajar mano a mano con todos».

Rafa Nadal ha dado la bienvenida a la nueva responsable del tenis femenino de su academia. «Nos alegra mucho poder anunciar la incorporación de Anabel. He convivido con ella durante bastantes años en el circuito y creo que su gran experiencia como jugadora y como entrenadora aportará mucho a las jugadoras que se forman con nosotros aquí en Mallorca», aseguró el 14 veces campeón de Roland Garros.

Asimismo, Nadal ha subrayado que «en breve se cumplen 7 años desde que abrimos las puertas de la academia y nuestras ganas de crecer siguen intactas. Para cumplir nuestros objetivos es fundamental contar con un gran equipo que sepa transmitir buenos conocimientos técnicos, pero también buenos valores a los jóvenes y por ello estamos muy felices de poder incorporar a Anabel».

En su carrera deportiva, Anabel Medina llegó a ser la número 16 del mundo en el ranking individual y conquistó 11 títulos WTA además de llegar a otras siete finales, mientras que en dobles fue número 3 del mundo y ganó un total de 28 títulos, como dos Roland Garros en dobles y la medalla de plata conquistada con Vivi Ruano en los Juegos Olímpicos de Pekín, recoge la agencia Europa Press.

Tras su retirada como jugadora profesional asumió el reto de entrenar a Jelena Ostapenko, jugadora letona con la que conquistó Roland Garros en 2017 y con la que llegó a alcanzar el séptimo puesto del ranking mundial.

En estos momentos es capitana española de la Billie Jean King Cup, cargo que desempeña desde 2017. Durante este tiempo España ha logrado el tercer puesto del ranking mundial gracias a las 8 victorias conseguidas en sus 11 eliminatorias como capitana.

Anabel Medina reforzará el área técnica de la Rafa Nadal Academy by Movistar en la que, además de Toni Nadal, figuran Gabriel Urpy (ex entrenador de Conchita Martínez y Arantxa Sánchez Vicario), Joan Bosch (ex entrenador de Carlos Moyá), Gustavo Marcaccio (forma parte del equipo técnico del propio Rafa), Marc Górriz (ex entrenador de hasta 10 jugadores del Top 100 ATP), Pedro Clar (entrenador de Casper Ruud), Tomeu Salvá (ha formado parte de los equipos de Rafa Nadal, Casper Ruud y Jaume Munar) o Joel Figueras (ex entrenador de jugadores USTA así como de Carlos Costa, Francis Roig o Joan Aguilera).