La ex mujer de un pederasta de Ibiza comparecerá ante la Justicia tras huir del agresor de su hijo, un condenado por abusar sexualmente de una menor de 15 años en Ibiza. A través de su abogado, ha anunciado su intención de comparecer ante la Justicia española, a pesar de encontrarse actualmente en busca y captura internacional tras abandonar el país con su hijo, a quien asegura que su ex pareja habría abusado cuando tenía solo tres años.

Según ha explicado el abogado que representa a la mujer, su defendida reside actualmente en otro país junto a su hijo, fruto de su relación con el condenado. La orden internacional de detención se dictó después de que la mujer huyera de Ibiza tras presentar una denuncia por abuso sexual del menor, que en aquel momento contaba con tres años de edad.

El letrado indicó que en la denuncia se adjuntaron informes médicos que apuntaban a posibles indicios de abuso sexual, pero que el caso fue archivado en apenas 48 horas, sin que se llevara a cabo ninguna exploración médica del menor ni investigación judicial. Además, según la defensa, el juzgado obligó a la madre a entregar al niño al padre pese a la denuncia, lo que motivó que optara por abandonar el país.

La defensa ha criticado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza haya omitido realizar un análisis en profundidad de los hechos denunciados, y ha señalado que el mantenimiento de la orden de búsqueda y captura internacional se encuentra actualmente pendiente de resolución por la Audiencia Provincial de Palma. Según el abogado, la madre está dispuesta a comparecer voluntariamente ante las autoridades españolas para prestar declaración, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos, se protejan los derechos del menor y se restituya su libertad de movimientos y garantías legales.

Antecedentes del caso

El padre del menor, exmarido de la mujer, fue condenado en enero de 2024 a dos años de prisión y a siete años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad que implique contacto regular con menores, en particular para realizar tatuajes, tras admitir haber abusado sexualmente de una menor de 15 años en Ibiza. Los hechos sucedieron en julio de 2021, cuando el hombre reconoció que mientras realizaba un tatuaje a la víctima, con la otra mano le practicaba tocamientos.

El caso ha suscitado un intenso debate sobre la protección de los menores y la actuación de la Justicia en denuncias de abuso infantil. La defensa de la mujer sostiene que el archivo exprés de su denuncia sin la realización de investigaciones mínimas evidencia una falta de diligencia que pone en riesgo la protección del menor.

El entorno legal del caso asegura que la mujer está dispuesta a cooperar con la Justicia española, pero insiste en que se investigue a fondo lo ocurrido y se tomen medidas que garanticen tanto la protección del niño como los derechos de la madre, actualmente restringidos por la orden de detención internacional.