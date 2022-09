Después de siete años en la vida política, y acosado por los casos de corrupción que afectan a su Conselleria y que ha revelado en exclusiva OKDIARIO, el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha comunicado hoy a la dirección de su partido, que no repetirá como cabeza de lista en las autonómicas de finales de mayo del próximo año.

Todo hace indicar que con esta decisión el también vicepresidente del Govern balear pondrá punto final a su carrera política institucional, iniciada en 2015 cuando dejó la toga para ser cabeza de lista de Podemos por Baleares en las elecciones generales de diciembre de aquel año y que tras su paso por el Congreso de los Diputados, lideró a su formación en las pasadas elecciones autonómicas, logrando seis diputados.

El propio Yllanes hacía pública su decisión en un vídeo publicado en las redes sociales.

«Después de un periodo de reflexión personal importante, os puedo garantizar que no seré candidato de Unidas Podemos aquí en Baleares para las elecciones del próximo 28 de mayo. Es una decisión meditada y que guarda relación con el compromiso que yo adquirí cuando en un lejano noviembre de 2015 me comprometí a participar activamente en política. Me parecía que ocho años era un límite adecuado para poder desarrollar una buena tarea política y así no convertirse en un profesional de la política».

Tras confirmar que continuará en el Govern de Armengol como vicepresidente hasta final de la legislatura, y sin mencionar en ningún momento la orden de la Audiencia de Palma al Juzgado de Instrucción número uno de reabrir la investigación a su Conselleria por la falsificación de un documento con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico, Yllanes se mostró convencido de que el Ejecutivo balear está desarrollando un espectacular trabajo de gestión.

«Quedan diez meses de trabajo absolutamente apasionantes y ahora lo que hago es ceder el testigo, porque hay mujeres y hombres preparados para ser candidatos y candidatas. Ha sido un auténtico honor poder estar al servicio de la ciudadanía de Baleares. Espero que seáis comprensivos con una decisión muy meditada», abundó Yllanes que añadir que se ha puesto «a disposición del partido por si se precisa mi participación porque trabajaré diariamente por mejorar las circunstancias de los ciudadanos de Baleares. Seguimos adelante porque nos queda un final de legislatura apasionante», concluye el mensaje del vicepresidente de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

Un final apasionante también parece que se le viene encima al ex juez de Podemos, si tenemos en cuenta que la Unión Europea y cuatro juzgados de instrucción tramitan denuncias relativas a casos de corrupción que se centran en la gestión de la Conselleria que preside Yllanes, quien deberá ahora replantearse el no siempre fácil retorno a la carrera judicial.

Habrá que ver también si el hasta ahora número uno de Podemos en el Parlament balear da la cara en la Cámara, y antes de disolverse ésta en marzo próximo por la convocatoria de elecciones, da explicaciones y comparece para explicar los casos de corrupción que envuelven a su Conselleria, cosa que hasta la fecha ha vetado con el apoyo de sus socios en el Govern balear.