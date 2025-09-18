Erroz: ‘The Hotel 2’ en MINIM Madrid

Con motivo de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, desde Erroz, y apostando por los nuevos formatos, se presentó anoche un showcase de enfoque transversal en el emblemático espacio de MINIM, en pleno Paseo de la Castellana, con la única competencia estética de Nuevos Ministerios, situados justo enfrente para custodiar una velada que fue más que una maceración de moda e interiorismo, de siempre unidos o en competencia en para marcar épocas y estilos definitivos.

Pablo y su amiga Quinita Coturrelo consiguieron equilibrar en un solo espacio dos mundos, dos egos, sin que uno se superpusiera al otro, una heroica gestión de montaje. Más que una exposición, se trata de un escaparate en movimiento y un caso de estudio vivo sobre cómo la forma se entiende desde múltiples disciplinas: moda, diseño de interiores y producto, conectadas bajo una misma visión.

La colección The Hotel, presentada en febrero de 2025, regresó en este nuevo contexto acompañada por una cuidada selección de piezas de mobiliario y una atmósfera que invita a descubrir las conexiones entre estética, funcionalidad y narrativa. En exclusiva, se presentó también una capsule collection en edición limitada, disponible únicamente durante el evento. Hay unos zapatos de Lottusse diseñados por Erroz que me traen loco desde que anoche los descubrí sobre una silla. Ahí, mis zapatos favoritos pidiéndome a gritos ser rescatados de ese lugar para pisar tierra.

Este encuentro celebró el universo creativo de Erroz a través de proyecciones, charlas sobre diseño transversal y una experiencia cercana y sensorial en un encuentro diseñado para un público que valora la belleza, la innovación y las conexiones entre oficios. Una oportunidad para vivir el diseño como experiencia inmersiva y descubrir el futuro de la moda desde una mirada integradora, contemporánea y sin fronteras, pudiendo así conocer el diseño de primera mano y humanizarlo.

The Hotel refleja el nuevo rumbo de la marca bajo el rebranding como ERROZ, unificando su enfoque en el diseño integral. La colección abandona las temporadas, apuesta por la sostenibilidad y destaca por su versatilidad, diversidad cultural y sofisticación atemporal.

Pablo nos regaló una experiencia bonita en la que no faltaron sus incondicionales, muchos llegados desde Mallorca, como Susy Gómez y su hija Uma, Juan Ferragut, Martina Benvenutto y Álvaro, una pareja de guapos al servicio de la belleza.

El espacio que ocupa la tienda estudio se vio invadido por una suculenta y apetitosa variedad de seres bellos, cultivados y diferentes para explorar la forma desde la transversalidad y vivir el diseño como un lenguaje común entre disciplinas.

Hay que saber hacerlo con criterio, no todo en moda o creación es bueno, y anoche fluía lo mejor. Un mundo Erroz en el que, además, se añaden prendas de nueva creación fuera de los desfiles tradicionales.

El diseñador piensa que con un desfile al año tiene bastante y le apoyo en esa decisión tan arriesgada e inteligente que tomó en su momento. Ya no vestimos invierno, el entretenimiento ocupa casi todo nuestro armario. Y miren, qué bonito es divertirse vistiéndose frente a un espejo que no engaña pero sí acepta el juego del riesgo. Compren calidad y, si no, háganlo con la cabeza. Serán mucho más felices.