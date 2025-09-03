Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: el gran escaparate de la moda internacional

La capital se prepara para recibir la pasarela más influyente del país con propuestas para la temporada primavera-verano 2026. Madrid se viste de gala una vez más y vuelve a consolidarse como epicentro mundial del diseño con una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid).

Entre el 17 y el 21 de septiembre de 2025, la ciudad se convertirá en un lugar de tendencias donde convivirán nombres consolidados y voces emergentes de la moda. Durante cinco jornadas, el público podrá conocer de primera mano las propuestas que marcarán la temporada primavera-verano 2026, confirmando el papel de la capital como referente de estilo.

Madrid, llena de moda

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no es solo una pasarela: es un acontecimiento cultural que refuerza la identidad de Madrid como ciudad de moda. A lo largo de estos días, se verá una edición más de diseñadores de talla internacional, entre ellos Pedro del Hierro y Agatha Ruiz de la Prada, quienes presentarán colecciones con un sello personal y gran proyección global.

La cita forma parte de un calendario que convierte a la ciudad en un escenario vibrante. Desde los desfiles de Madrid es Moda hasta los icónicos pases de Mercedes-Benz, todo esto contribuye a que la capital se llene de diseño y creatividad. Ofreciendo espacio tanto a creadores veteranos como a talentos emergentes.

La MBFWMadrid se ha consolidado en las últimas décadas como la plataforma más influyente del sector en España, gracias a la unión de moda, industria, medios de comunicación y público especializado en torno a un mismo objetivo: visibilizar las tendencias que marcarán el rumbo de la próxima temporada.

Innovación y sostenibilidad en la pasarela

Uno de los pilares fundamentales de esta edición será la sostenibilidad, un valor que ya no se puede separar de la propuesta de Mercedes-Benz y de la propia organización. La pasarela volverá a contar con el icónico stand en el Cibelespacio, área clave donde convergen patrocinadores, marcas y público.

La apuesta sostenible se refleja también en la diversidad de los diseñadores y en la manera en que cada firma integra materiales responsables y procesos de producción más conscientes. De este modo, la MBFWMadrid refuerza su compromiso con una moda que combina creatividad, innovación y responsabilidad medioambiental.

La cita contará con el respaldo de 16 firmas colaboradoras, a las que se suman patrocinadores estratégicos de gran peso como Mercedes-Benz, L’Oréal Paris e Inditex, piezas clave para mantener la proyección internacional y la calidad de la organización.

Además del desfile de nombres reconocidos de manera internacional, la pasarela madrileña abre también espacio al talento emergente. El Showroom de Allianz EGO, ubicado también en el Cibelespacio, se convertirá en plataforma para que jóvenes diseñadores presenten sus colecciones ante profesionales y público.

Este espacio no solo da visibilidad a nuevas voces del diseño, sino que también ofrece la oportunidad de competir por el premio Allianz EGO Confidence in Fashion, que ha logrado convertirse en un trampolín para varios diseñadores en años anteriores.

Una experiencia para el público

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no se limita a los desfiles; pues es una experiencia completa donde la moda, el espectáculo y la cultura se dan la mano. El público podrá acceder a entradas a través del punto de venta oficial de MBFWMadrid, lo que permite vivir de cerca la energía de una pasarela como esta en España. El evento llega una vez más para reafirmar la importancia de Madrid como capital de la moda y plataforma de tendencias internacionales.

Durante cinco días, Madrid se convierte en escaparate internacional, con un calendario de desfiles que muestra la fuerza de la moda española y tendencias mundiales. Desde las propuestas atrevidas de diseñadores emblemáticos hasta la frescura de los nuevos talentos, la MBFWMadrid confirma que la capital es, cada vez más, un referente imprescindible en el panorama de la moda.

Si además quieres retroceder en el tiempo y conocer a una de las mujeres más influyentes de los tiempos, -también en moda-, te recomendamos la exposición de Cleopatra, una experiencia inmersiva.