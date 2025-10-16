Las empresas suministradoras de agua abordan el cumplimiento de la notificación de fugas estructurales

La Asociación de Empresarios Suministradores de Agua de Baleares (ASAIB) ha llevado a cabo una jornada formativa en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) para abordar la nueva obligación legal que afecta a todos los operadores del sector: la notificación de fugas estructurales al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Esta nueva exigencia administrativa, de cumplimiento inminente, se enmarca en un esfuerzo regulatorio por mejorar la eficiencia hídrica y reducir el volumen de agua no registrada. Concretamente, la disposición adicional decimotercera de los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro establece que los operadores deben realizar una primera evaluación de las fugas estructurales existentes en 2024 y remitirla antes del 31 de marzo de 2025.

Con el objetivo de facilitar la adaptación a este complejo procedimiento, ASAIB ha impulsado esta sesión formativa impartida por Josep M. Campanera Alsina, de AIGUALENC, reconocido experto en eficiencia en el abastecimiento de agua potable.

Durante la jornada se han tratado aspectos clave para una correcta cumplimentación de la notificación, según explica la CAEB en un comunicado, entre los que destacan: el contexto normativo actual y las futuras exigencias en materia de eficiencia, las obligaciones específicas y la frecuencia del reporte de la información y la identificación de las fuentes de datos necesarias para la declaración.

Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso del sector con la gestión sostenible de los recursos hídricos y proporciona a las empresas suministradoras las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo de manera eficaz y rigurosa, en línea con lo dispuesto en el Art. 47 sobre el control de fugas estructurales de la norma.

ASAIB es una asociación sin fines lucrativos que agrupa a empresas públicas y privadas que tienen como principal actividad el suministro de agua potable a los diferentes municipios de Balears.