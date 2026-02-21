Detenido en Ibiza tras apuñalar a un hombre en el corazón a la salida de un centro comercial

Detenido un hombre en Ibiza tras apuñalar a otro en el corazón a la salida de un centro comercial de la capital. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, implicado en la agresión con arma blanca.

Las investigaciones comenzaron poco después de conocerse los hechos, desplazándose al lugar los indicativos de Seguridad Ciudadana así como asistencia sanitaria, no encontrándose ya el agresor en el lugar, pero sí la víctima, la cual presentaba una herida sangrante en el tórax a la altura del corazón.

Iniciadas las pesquisas por parte del Grupo de Policía Judicial de la UDEV se logró identificar al autor de los hechos, así como se pudo averiguar la placa de matrícula del vehículo utilizado para la huida y se fijó el posible domicilio del agresor.

De ese modo, agentes de paisano de la UDEV de la Policía Nacional se desplazaron a la localidad de Sant Antoni de Portmany, donde se inició operativo para la detención del varón, siendo este localizado a bordo del vehículo utilizado el día anterior en la agresión, momento en el que el mismo emprendió la huida al ser requerido por los agentes, iniciando una persecución que acabó con la detención del mismo y la retirada del vehículo, contando para todo ello con la colaboración de la Policía Local de la localidad.

Según se tuvo conocimiento posteriormente, el móvil de la agresión se debió a motivos sentimentales, que llevaron al agresor a esperar a la víctima a las puertas del establecimiento comercial con el propósito de agredirlo.

Detenido el presunto autor, fue puesto a disposición judicial acusado de delitos de tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad y contra la seguridad vial.