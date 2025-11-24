Detenido el ‘fantasma de las ventanas’: 15 robos sembrando el terror en la zona norte de Mallorca

La tranquilidad de los municipios del norte de Mallorca quedó sacudida durante meses por un ladrón que parecía esfumarse entre las sombras, dejando tras de sí hogares saqueados y vecinos aterrorizados. Hasta que la Guardia Civil logró dar con su paradero: un hombre de 35 años, natural de la isla, ahora bautizado como el fantasma de las ventanas, presunto autor de 15 robos y hurtos en viviendas en Alcúdia, Pollença, Santa Margarita, Binissalem, Sineu y Vilafranca de Bonany.

Los investigadores del Área de Investigación de Pollença-Alcudia habían seguido la pista de este delincuente durante varios meses, recopilando pistas y analizando los movimientos de un sospechoso que parecía conocer cada rincón de la zona norte.

El giro decisivo llegó gracias a las cámaras de seguridad instaladas en viviendas de Mal Pas-Bonaire, en Alcúdia, donde el fantasma fue captado in fraganti en los dos últimos robos. Las imágenes permitieron su identificación y relacionarlo con un vehículo que había sido usado en otros ilícitos.

El modus operandi del detenido era simple pero eficaz: forzaba ventanas con herramientas contundentes o aprovechaba que estuvieran abiertas, entrando silenciosamente a las viviendas y sustraendo dinero y, en algunas ocasiones, joyas de valor. Lo más inquietante para los vecinos era que en varios de estos robos había moradores presentes, quienes pudieron reconocer posteriormente al autor mediante reconocimientos fotográficos, aumentando la sensación de inseguridad en la comunidad.

Tras la detención, la Guardia Civil extendió la investigación y logró vincular al fantasma de las ventanas con hasta 15 delitos cometidos entre julio y noviembre, confirmando que se trataba de un criminal metódico, que repetía patrón y parecía moverse con precisión quirúrgica.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia de Inca, donde se dictó prisión sin fianza, poniendo fin a los días de terror que sembraba este escurridizo ladrón. Los vecinos, aliviados, todavía recuerdan las noches de incertidumbre y el temor constante a que una ventana abierta se convirtiera en la puerta de entrada del fantasma de las ventanas.