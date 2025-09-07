Detenida una limpiadora por robar 20.000 euros en objetos de la casa de Palma en la que trabajaba

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por robar joyas y varios objetos de gran valor en la casa en la que trabajaba como limpiadora desde el año 2012.

La investigación por parte del Grupo de Hurtos de la Comisaria de distrito Centro de la Policía Nacional se inició tras la denuncia interpuesta por los dueños de la vivienda, quienes informaron a los agentes que la empleada era una mujer de su total confianza y que incluso disponía de llaves de la casa.

La presunta ladrona aprovechaba que durante su horario laboral siempre se encontraba sola en el domicilio para acometer el delito. En total, la mujer robó un total de 32 piezas, joyas de diferentes tipologías así como materiales y formas, monedas de oro conmemorativas y otros objetos de gran valor, todo ello por un valor de 20.000€.

Tras cometer los robos, la ahora arrestada se desprendía de las joyas y demás objetos de valor a terceras personas.

Finalmente por parte del Grupo de Hurtos de la Comisaria Centro, se procedió a la formal detención de la trabajadora de la limpieza como presunta autora de un delito continuado de hurto.