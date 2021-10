Desbandada de concejales y cargos de Ciudadanos por su viraje ideológico hacia el PSOE de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que gobierna de la mano de Podemos y nacionalistas. Este lunes y durante las últimas semanas, ediles de Calvià, Llubí, Sineu, Llucmajor y otros municipios han abandonado la formación de Inés Arrimadas así como numerosos responsables internos y afiliados de Palma y otras localidades.

Estas decisiones se han producido, en la mayoría de los casos, ante «la deriva ideológica que ha tomado el partido. Sin rumbo, ni proyecto, ni liderazgo», enfatizan. Consideran que la representación parlamentaria en Baleares «se dedica a hacer seguidismo al PSOE de Francina Armengol en numerosas iniciativas y propuestas que son contrarias a los valores y principios liberales».

Entre estas bajas está la de Gaël Thyus, edil en el Consistorio de Calvià, que ha explicado su salida a través de una carta. «Hoy me veo tristemente obligada a comunicar que, tras varios meses de reflexión, he solicitado mi baja de Ciudadanos. Al afiliarme me comprometí firmemente con los valores de regeneración, libertad, unidad e igualdad para defender los intereses de toda la ciudadanía. Hoy, ya no reconozco al partido por el que he trabajado durante seis años con tanta ilusión», ha señalado.

Thyus, que recalca que «yo no he cambiado» y que, por tanto, seguirá como concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Calvià, ha subrayado que «en los últimos meses, he asistido con estupor y vergüenza a demasiados errores estratégicos y cambios de rumbo por intereses puramente personalistas, que se suman a la falta de liderazgo, la destrucción de la organización interna y de las bases y la expulsión del talento. Por no mencionar el bochornoso espectáculo de Cs en Baleares, Murcia, Madrid…», en clara alusión a las mociones de censura negociadas por la dirección de Inés Arrimadas con el PSOE.

Además, hace unos días, Ciudadanos decidió, tras la dimisión de los principales dirigentes naranjas en Palma, poner al frente de la agrupación de Palma a Alejandro Valdivia, una persona que estos críticos consideran que tiene sintonía con la presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE) tras ocupar un puesto técnico de confianza en el Ejecutivo regional.

A estas bajas se suman otras relevantes como el diputado autonómico Maxo Benalal o el concejal de Palma Josep Lluis Bauzà, así como los ediles Sebastián Aguiló en Sóller o Jorge de Diego en Sant Lluís (Menorca).

Junto a estos abandonos por parte de cargos públicos se han producido otros en responsabilidades orgánicas de la formación naranja como Noemí Getino, coordinadora insular de Mallorca, y el coordinador y el secretario de Palma, Toni Cañellas y Omar Delgado, respectivamente.

Mociones de censura

No sólo las encuestas están dando un retroceso importante a Ciudadanos, que podría quedar sin representación en el Congreso, sino que numerosos cargos están abandonando la formación en toda España por su giro sanchista tras las mociones de censura promovidas por Cs en Murcia y Madrid buscando romper sus acuerdos con el PP y echándose en manos de PSOE y Podemos, como finalmente ocurrió en el Ayuntamiento de Murcia, lugar donde sí prosperó una de esas mociones.

Desde entonces, Cs ha seguido promoviendo otras mociones de censura y diferentes pactos con PSOE y Podemos en varios municipios de España. Ahí están los casos sonados de Alcobendas, El Escorial, Leganés o Granada.