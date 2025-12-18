Desarticulada una poderosa red internacional de tráfico de cocaína que operaba desde Ibiza

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba a nivel internacional y cuyo uno de sus miembros más importantes dirigía desde la isla de Ibiza la red criminal y realizaba envíos internacionales de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína.

Durante la investigación, desarrollada en colaboración con las autoridades policiales de Países Bajos, se han realizado varias aprehensiones de droga en diferentes países de Europa, entre ellos España, Bélgica y Países Bajos, vinculados a esta organización. En total, se han intervenido en torno a 600 kg de cocaína.

La Benemérita detectó como uno de los miembros de la familia se encontraba asentado en la isla de Ibiza, por lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha estado participando en la investigación centrando sus esfuerzos en el miembro de dicha organización, que era considerado por las autoridades como High Value Target (Objetivo policial de Alto Valor) a nivel internacional.

En los registros se han incautado numerosos dispositivos electrónicos, documentación determinante para la investigación y varios vehículos, así como, grandes cantidades de dinero en efectivo y relojes de lujo.

La Unidad Nacional de Investigación e Intervención perteneciente a la Politie de Países Bajos fue quien inició una investigación a raíz de los chats de Sky ECC utilizados por los sospechosos de una operación anterior.

Tras meses de investigación conjunta entre ambos cuerpos policiales, en este mes de diciembre se ha detenido a los miembros del entramado criminal y la realización de numerosos registros domiciliarios tanto en Países Bajos como en España.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza y llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través del Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Baleares, de forma conjunta con la Unidad Nacional de Investigación e Intervención perteneciente a la Politie de Países Bajos, contando también con la colaboración y coordinación de EUROPOL.