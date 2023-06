Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín, abrió sus puertas este fin de semana en el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià para mostrar al público de la isla el nuevo espacio que durante las próximas semanas acogerá música, cultura y gastronomía con animación y actividades para todos los públicos. La fiesta de inauguración Summer of Love y el inicio de la nueva gira de David Bisbal dieron el pistoletazo de salida al nuevo Mediterranean boutique festival.

Y es que no pudo ser más especial la cita del sábado 17 en Es Jardí. David Bisbal iba a reencontrarse con el público mallorquín en su regreso a los escenarios y eligió la isla como punto de inicio de su nueva gira, Me siento vivo, título del álbum que publicará en septiembre. El artista almeriense, que acumula más de 20 años de exitosa carrera a ambos lados del Atlántico, llegó a Calvià feliz y más vivo que nunca, con la emoción de presentar en directo algunos de esos temas inéditos que sonaron por primera vez en Mallorca, como Me siento vivo, además de Ajedrez, el single de adelanto que ya se sabían de memoria los presentes, informa la organización en un comunicado.

Tampoco faltaron algunos de sus grandes éxitos como Corazón Latino, Mi Princesa o Lloraré las penas, entre otros, acompañado de una gran banda, puesta en escena, un público entregado y fiel que desde el minuto uno del concierto no dejó de evidenciar el cariño y entrega que siente por el artista. Un total de 4.000 personas demostraron al almeriense su agradecimiento por haber elegido Mallorca para su estreno.

Antes de su concierto, el público pudo disfrutar del jardín mediterráneo, la gastronomía ofrecida por Variat, Indivisible, Beewi, El Bandarra y L’Artista y de actividades para los más pequeños.

Mallorca regresó a los años 70

El viernes 16 de junio, Es Jardí se adelantó a la llegada de la época estival con un viaje a los veranos del amor y el espíritu de libertad de los años 60 y 70, con un ambiente único que recordaba a la Ibiza de la época, en la gran fiesta de inauguración Summer of Love. Unas coronas de flores esperaban al público a su entrada al recinto, donde pudieron disfrutar de la zona de gastronomía y acabar de definir su look hippy con maquillaje y purpurina, mientras los más pequeños pudieron disfrutar de un pintacaras, todo ello con la sesión de DJ Racoon como banda sonora.

A las 20.00 horas comenzó la experiencia Summer of Love en el escenario principal de la mano de Joan Ribas, legendario DJ de Ibiza que amenizó la velada con algunos de los míticos temas de The Rolling Stones, Jimmy Hendrix, Jim Morrison o David Bowie, entre otros iconos de la época, acompañados de la mejor performance.

Cambio de fecha de Sara Baras

Por motivos logísticos y de producción ajenos a la artista el espectáculo de Sara Baras previsto para el 24 de junio en Es Jardí cambia de fecha y se celebrará el 2 de agosto.

Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. En caso de querer la devolución de las entradas, esta se podrá gestionar a través del correo que será enviado en los próximos días.