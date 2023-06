Es Jardí, el nuevo encuentro musical imprescindible del verano mallorquín, calienta motores

Empieza la cuenta atrás para la apertura de puertas de Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y encuentro imprescindible del verano mallorquín, que se establecerá en el Recinto Mallorca Live Festival-Calvià durante ocho semanas, entre el 16 de junio y el 6 de agosto, con una programación semanal de viernes, sábado y domingo.

La música, la gastronomía y el buen ambiente serán los ingredientes clave de este nuevo espacio con actividades para toda la familia. Tres ingredientes que no han faltado en el evento celebrado este jueves en el hotel Dreams Calvià, que ha acogido la presentación de Es Jardí y de Alua Hotels & Resorts como patrocinador oficial del nuevo ciclo musical de obligada cita en la isla, informa la empresa organizadora en un comunicado.

Representantes del sector cultural, económico y social de la isla se han dado cita para conocer todas las novedades del nuevo Mediterranean boutique festival, en un evento de aires mediterráneos que ha servido de experiencia previa a Es Jardí.

Álvaro Martínez, CEO de Mallorca Live Festival, ha dado la bienvenida a los asistentes junto a la directora de Es Jardí, Laura Llorente, quienes han intervenido durante el evento y han explicado la nueva apuesta de Es Jardí.

En palabras de Álvaro Martínez, «desde la organización se está haciendo una gran apuesta por fomentar la cultura en Mallorca durante los meses de verano y nos consideramos partícipes del cambio de modelo turístico que la isla está experimentando”. Por su parte, Laura Llorente ha remarcado que quieren posicionarse «entre los planes de ocio imperdibles de la isla de la temporada estival y potenciar una oferta musical de calidad».

«El Mediterráneo se vive aquí»

Es Jardí es el auténtico Mediterranean boutique festival, un ciclo de eventos premium donde la experiencia, desde la propuesta artística hasta el entorno, es la protagonista principal. Un cuidado espacio al aire libre inspirado en las noches de verano de Mallorca y el jardín mediterráneo acogerá esta nueva programación cultural.

El ciclo se presenta con un aforo reducido (4.500 personas) para la comodidad de los asistentes y apostando por ofrecer una experiencia premium.

Música, cultura y gastronomía convivirán en un único espacio, con animación y actividades para todos los públicos. Una cita para aquellos que quieren disfrutar de un buen rato en un lugar incomparable con foodtrucks, zona de niños con animadores, pintacaras, photocall, photomovie, etc.

En Es Jardí se darán cita turistas y residentes para disfrutar de artistas nacionales e internacionales de primera línea, con una programación variada y de calidad.

Noches Nacionales: David Bisbal, Luz Casal, Guitarricadelafuente, M Clan, Vanesa Martín, Melendi, Mónica Naranjo y Carlos Sadness.

Noches internacionales: Homenaje a Zimmer, Williams y Morricone y UB40

Noches de Flamenco: Sara Baras y Rosario

Latin Vibes – Noches Latinas: Danny Ocean, Los Van Van y Las Estrellas de Buena Vista & más

Remember – Noches de Nostalgia: Summer of Love (Flower party), Children of the ‘80s (OBK y Special Guest), ABBA The New Experience y Abbey Road The Beatles Show

Noches Urbanas: Bresh

Es Jardí, una experiencia a medida

El ciclo cuenta con un cartel diverso y la posibilidad de disfrutar de una experiencia a medida. Es Jardí contará con citas de formato mixto (pista de pie y grada con asientos) y de formato sentado (pista y grada con asientos), siendo estas últimas las actuaciones de Sara Baras, Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, Luz Casal y Guitarricadelafuente.

También existe la posibilidad de experimentar la programación de Es Jardí desde las gradas VIP, pero la experiencia más exclusiva de Es Jardí se vivirá desde las mesas Premium. En la zona más especial de nuestro jardín mediterráneo se podrá disfrutar de las mejores actuaciones desde un lugar preferente.

Además, durante todo el ciclo de verano se ofrecerá una zona privada para eventos y celebraciones para empresas y grupos que incluirá servicio de cáterin.

Toda la información y todos los tipos de entradas ya están a la venta desde 18€ en la web www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.