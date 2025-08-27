Dani Luna renueva hasta 2028 y se va cedido al Huesca. El Mallorca ha hecho oficial hoy la salida del extremo colombiano, que ha elegido al equipo aragonés por encima de otros que también le habían abierto las puertas, tanto en Segunda División como en el extranjero. Ortells confía mucho en la progresión del jugador, y por eso se le ha ampliado su contrato como condición indispensable para dejarle marchar.

Luna sólo jugó algunos minutos sueltos la pasada temporada antes de marcharse cedido al Cartagena, pero en Segunda División rindió a gran altura y eso le valió volver al Mallorca en la pretemporada. Tanto Arrasate como Ortells están convencidos de que va a acabar formando parte de la primera plantilla, pero consideran también que lo más beneficioso para él sería que se marchara este año a un equipo en el que tuviera la oportunidad de jugar cada domingo.

En este contexto, el jugador ha tenido la oportunidad de elegir, lo que indica hasta qué punto está cotizado en Segunda División. El Huesca ha arrancado bien la Liga, con un empate y una victoria, por lo que parece un buen destino para que Dani Luna, que sólo tiene 21 años, siga progresando como futbolista.

De momento ésta es la única operación que ha hecho el club en esta última semana de mercado, aunque todo sigue abierto y se espera que de aquí al lunes haya más novedades, tanto en entradas como en salidas.