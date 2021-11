Sled ha alcanzado a Phoenix en el liderato del Rolex TP52 World Championship después de que hoy se hayan disputado dos mangas desde el Real Club Náutico de Palma. El barco americano ganó en la lotería de la segunda prueba del día y es colíder, pero todo está absolutamente abierto porque entre los cuatro primeros barcos sólo hay dos puntos de diferencia en la competición final de la temporada 2021 de 52 SUPER SERIES. La primera prueba del día la ganó el Alegre de Andrés Soriano por delante del Provezza.

Esta regata de 52 SUPER SERIES va camino de convertirse en un verdadero ataque al corazón para los armadores y sus equipos. Quedan tres días de competición para decidirlo todo: Mundial y campeonato de la temporada. Y ahora mismo no hay nada cierto. Sled, Quantum, Platoon y Phoenix están separados por sólo tres puntos en la regata y por cuatro en el circuito. Quedan seis mangas y la incertidumbre del sábado en el que el parte meteorológico no es nada halagüeño. Hoy las condiciones fueron una locura con el viento de tierra que no llega tan franco como el viento térmico. Eso provocó que hubiera que jugar a la lotería en cada decisión táctica.

La primera manga se volvió a hacer esperar, pero en cuanto se acercaba el momento de la salida se veía que el campo de regatas se estaba poniendo de dulce. Un viento de unos 15 nudos y un mar muy plano al venir el viento de tierra pintaban las condiciones ideales para estos barcos. En la partida acertaron los veleros que decidieron salir por comité y buscar el lado derecho del campo de regatas. Bronenosec partió perfecto y rápidamente se vio que tenía una sustancial ventaja sobre el resto que al virar le permitía cortar todas las proas de los barcos que habían partido más a la izquierda.

En barlovento el Bronenosec pasó primero y mantuvo esa posición en la primera popa. Sin embargo, no controló el lado derecho en la segunda subida y ahí fue donde Alegre y Provezza aprovecharon para superarle y afrontar el último tramo en las primeras posiciones. Andrés Soriano aprovechó el error de la bajada del spi del barco turco para ponerse primero. Por detrás Quantum y Platoon tuvieron un duelo enconado. Bronenosec perdió posiciones por intentar un milagro y ya en la llegada, con Alegre como vencedor, intentó el velero de Vladimir Liubomirov a la desesperada superar a Platoon por la cuarta plaza. Pero una penalización al no dejar espacio al velero alemán en la meta le hizo tener que volver a entrar en la llegada y quedar noveno.

La segunda manga del día fue un auténtico tobogán. Habitualmente el que pasa primero por la boya de barlovento tiene mucho que ganar. Habitualmente… menos hoy en esta loca manga que al final se llevó el Sled quien llegó a estar en las últimas posiciones. Pero fue algo que le pasó a todos puesto que el Platoon era líder en la primera popa y al final quedó séptimo. Otra regata loca la protagonizó el Bronenosec que en la primera boya de barlovento tuvo que hacer un 360 al no poder tomar la boya ante el atasco que había en la encrucijada y en sólo dos tramos se colocó líder. Cuando volvió a esa misma boya ya era primero en la manga. Le quedaba un tramo y en ese trance fue el Sled el que mejor leyó el campo de regatas yéndose por la parte izquierda del campo para ser el que se llevará la regata de la lotería.